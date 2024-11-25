Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Американскую киноакадемию. Украинское кино также представлено в этом списке,
Рекомендуем На Netflix вышел один из самых новых украинских сериалов: о какой ленте идет речь
5 украинских фильмов могут получить Оскар-2025: подробности
Пять украинских лент попали в лонглист в двух категориях: "Международный полнометражный фильм" и "Документальный полнометражный фильм". Это является важным достижением для украинской кинематографии, которая получает все больше международного признания.
В частности, в лонглист попали следующие украинские картины: "Мирные люди", "После дождя: Украденные Путиным дети возвращаются домой", "Фарфоровая война", "Под вулканом", "Ля Палисиада".
Эти фильмы имеют большие шансы попасть в шортлист – списка тех фильмов, которые впоследствии будут номинированы на Оскар-2025. Шортлист будет объявлен 17 декабря, а сами номинанты на премию станут известны 17 января.
Что известно о фильмах, которые попали в лонглист
- "Мирные люди" – фильм имеет большие шансы попасть в шортлист премии Оскар-2025 в категории "Документальный полнометражный фильм". Это документальная лента, которая собрала реальные разговоры оккупантов с их близкими в России. Голоса "мирных" гражданских – матерей, жен, друзей – раскрывают не только реальное положение на фронте, но и внутренний мир людей, которые поддерживают агрессию и насилие.
- "После дождя: Украденные Путиным дети возвращаются домой" – фильм, который попал в лонглист номинации "Документальный полнометражный фильм", был создан в результате тесного сотрудничества украинских и канадских кинематографистов – режиссеров, продюсеров и других специалистов. Эта лента рассказывает об одной из самых больших трагедий, которую переживают украинские семьи в условиях войны – похищения детей российскими оккупантами. Документируется история детей, которых насильно забрали из родных домов, перевезли в Россию, где их удерживали в неизвестности и разрывали связи с семьей. Но основной темой ленты является не только ужасный процесс похищения, но и борьба Украины за возвращение этих детей домой.
- "Фарфоровая война" – фильм, который имеет большие шансы попасть в номинацию "Документальный полнометражный фильм" на премии, был создан в результате уникального сотрудничества между американским режиссером Бренданом Белломо и харьковским кинематографистом Славой Леонтьевым. Лента рассказывает трогательную и сильную историю трех украинских художников-керамистов - Славы, Ани и Андрея, которые, несмотря на жестокие условия войны, приняли решение остаться в родном Харькове и бороться за свой город и культуру.
- "Под вулканом" – фильм, который попал в лонглист номинации "Международный полнометражный фильм" на премии Оскар-2025, был создан польским режиссером Дамианом Коцуром. Однако основная история фокусируется на украинской семье, жизнь которой кардинально меняется из-за начала полномасштабной войны в Украине. Действие фильма разворачивается на острове Тенерифе, где украинская семья проводит отпуск, наслаждаясь мирным и беззаботным временем. Однако все меняется в один миг, когда на новостях они узнают о российском вторжении в Украину. За одну ночь, без предупреждений и без возможности подготовиться, семья превращается из туристов в беженцев.
- "Ля Палисиада" – картина режиссера Филиппа Сотниченко попала в лонглист категории "Международный полнометражный фильм" на премии Оскар-2025. Премьера ленты в украинских кинотеатрах состоялась 11 января. События фильма разворачиваются в 1996 году, в период, когда в Украине еще не была отменена смертная казнь. Это важный исторический контекст, который определяет атмосферу картины, ведь моральные и юридические вопросы, связанные с наказанием за тяжкие преступления, становятся ключевыми в развитии сюжета.