Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Американську кіноакадемію. Українське кіно також представлено у цьому списку,

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5 українських фільмів можуть отримати Оскар-2025: подробиці

П'ять українських стрічок потрапили до лонглиста у двох категоріях: "Міжнародний повнометражний фільм" та "Документальний повнометражний фільм". Це є важливим досягненням для української кінематографії, яка здобуває все більше міжнародного визнання.

Зокрема, до лонглиста потрапили наступні українські картини: "Мирні люди", "Після дощу: Вкрадені Путіним діти повертаються додому", "Порцелянова війна", "Під вулканом", "Ля Палісіада".

Ці фільми мають великі шанси потрапити до шортлиста – списку тих фільмів, які згодом будуть номіновані на Оскар-2025. Шортлист буде оголошений 17 грудня, а самі номінанти на премію стануть відомі 17 січня.

Що відомо про фільми, які потрапили до лонглиста