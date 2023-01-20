"Как ядро врезалось в висок": актер Дмитрий Линартович о ранении, полученном в Соледаре

Дмитрий Линартович сыграл главную роль в украинской ленте Михаила Ильенко "Кто прошел сквозь огонь". С начала полномасштабного вторжения он взял в руки оружие и пищал защищать Украину. 10 января актер получил ранение и контузию в Соледаре.

Проект "Украинский Свидетель" показал видео, в котором Дмитрий Линартович рассказал о боевом опыте, ранениях, а также о своих планах на будущее, когда он поправится.

Читайте также Алека Болдвина будут судить за непреднамеренное убийство Галины Гатчинс: "Никто не выше закона"

Дмитрий Линартович рассказал об опыте на войне и ранении, полученном в Соледаре

Дмитрий Линартович – украинский певец, актер театра, кино и дубляжа. Он снимался в фильмах "Толока", "Обмен" и "Прошедший Сквозь Огонь". Актер известен также качественной озвучкой фильмов "Пираты карибского моря", "Я легенда" и "Капитан Америка".

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Дмитрий добровольно ушел в ТРО, защищая Киев. После зачистки столицы пошел служить в ДШУ, предварительно пройдя соответствующие курсы. Получив статус десантника, попал на херсонское направление. После херсонского – на донецкий, в Бахмут после 1 января 2023 года.

10 января в боях под Соледаром, когда доставлял боекомплект своим собратьям, Дмитрий получил осколочные ранения и контузию. Актоор в деталях рассказал, как это произошло – контузия прилетела через отверстие в БТРе. "Я думал, что мне снесло поллица", – говорит мужчина. Как ядро врезалось в висок".

Дмитрий Линартович получил ранение в Соледаре / Фото проекта "Український Свідок"

В городе очень сложная ситуация, ордынца очень много, он окружает. Но наши воины мужественно защищают нашу землю и даже контрнаступают, – рассказал он о текущей ситуации в Соледаре.

"Самое тяжелое – это когда происходят непрерывные обстрелы", – дополнил Дмитрий. Но ресурсы у врага уменьшаются. А еще есть холод, он подтормаживает все процессы. Не только для нас, но и для ордынца».

Актер отметил, что мотивация во время войны чрезвычайно важна: "Достать магазин, подсоединить, снять предохранитель и произвести выстрел — это не проблема. Главное — это внутренний мотив. У московита мотива нет, он слабый и обреченный. А наши воины ловят этот кураж, вдохновение сероманца и казака".

Дмитрий Линартович получил ранение в Соледаре / Фото проекта "Український Свідок"

Дмитрий Линартович не только актер, но и певец. Сегодня он пишет военные песни, которые преподает на своем ютуб-канале: "Я занимаюсь песенным рассказом и буду делать это, пока не лягу в гроб костьми", – говорит он.

Кроме того, он преподает в университете Шевченко на кафедре теле- и киноискусства. В будущем планирует заниматься не только музыкальной и образовательной деятельностью, но и, возможно, военной журналистикой — даже продолжит военную карьеру: "Я грезил этим с детства, мне нравится путь воина".

После ранения, полученного в Соледаре, актер не видит на один глаз. Пока он находится в госпитале на реабилитации.

Дмитрий Линартович о боевом опыте и ранениях в Соледаре: смотрите видео