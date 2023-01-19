Прокурор города Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Алтвис сообщила, что иск будет выдвинут до конца января. Кроме Алека Болдуина, будут судить и эксперта по оружию Ханну Гутиерез-Рид, которая на съемочной площадке "Ржавчины" отвечала за реквизит.

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Алека Болдуина будут судить за непреднамеренное убийство Галины Хатчинс

На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина" от выстрела актера Алека Болдуина погибла кинооператор из Украины – 42-летняя Галина Хатчинс. Ее довезли в больницу, однако спасти не удалось. Во время выстрела осколки пули разлетелись и, кроме оператора, попали еще и у режиссера Джоэла Соуза. Ему ранили ключицу, однако сейчас он себя чувствует хорошо.

Актер и продюсер Алек Болдуин и эксперт из оружия Ханна Гутиерез-Рид встретятся с исками по двум статьям о непреднамеренном убийстве. После тщательного исследования дела я постановила, что доказательств достаточно. На мой взгляд, никто не выше закона и каждый заслуживает справедливости,

– сказала прокурор.

Если их признают виновным в деле, то обоим грозит 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тысяч долларов.

Кинорежиссер Джоэл Соуза, как мы упоминали выше, также был ранен в результате стрельбы, но прокуратура заявила, что никаких обвинений в связи с этим предъявлено не будет.

В своем заявлении муж Галины Хатчинс, Мэтью, сказал, что поддерживает обвинения. "Для семьи утешение, что в Нью-Мексико никто не может быть выше закона", — сказал он.

Адвокат Болдуина Люк Никас назвал решение обвинить "ужасную судебную ошибку". "Алек Болдуин не имел оснований думать, что в пистолете или где-то еще на съемочной площадке мог быть боевой патрон, — сказал Никас. Он полагался на профессионалов, с которыми работал, которые заверили его, что в пистолете нет боевых патронов".

Тем временем адвокат госпожи Гутьеррес-Рид заявил, что это заявление стало результатом "очень некорректного расследования и неточного понимания всех фактов". "Анна всегда была очень эмоциональной и грустной из-за этого трагического события, — сказал Тодд Буллион. Но она не совершала непреднамеренного убийства".



Фотографии Галины Хатчинс / Фотография Сергея Светного

Что известно о Галине Хатчинс

Погибшей было 42 года;

Хатчинс – уроженка Украины. Вместе с родителями Галина проживала на военной базе в Заполярье. После чего вернулась в Киев, где получила высшее образование. Изучала международную журналистику в Киевском национальном университете имени Шевченко;

Впоследствии женщина уехала в США, где и получила кинематографическое образование;

Хатчинс назвали одной из восходящих звезд американского кинематографа в 2019 году.

Галина Хатчинс / Фото из инстаграма Хатчинс

Какая судьба фильма "Ржавчина"

Съемки фильма возобновились в январе 2023 года. По соглашению сторон исполнительным продюсером фильма стал Мэттью Хатчинс.

Фильм расскажет о женщине, которая в 19 веке убегает из Ирландии и становится охотницей за головами в суровых условиях американского Дикого Запада. По словам режиссера, хотя в картине присутствует элемент мести, он хотел отойти от условностей жанра и более подробно исследовать, как мужчины относятся к женщинам.

Заметим, Галина Хатчинс успела снять сцены в Ирландии, используя для современного кино 65-миллиметровую пленку. По словам режиссера, людям будет приятно увидеть работу Хатчинс.



Кадр из фильма, который снимала Галина Хатчинс / IndieWire