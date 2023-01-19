Прокурорка міста Санта-Фе у штаті Нью-Мексико Мері Кармак-Алтвіс повідомила, що позов висунуть до кінця січня. Крім Алека Болдвіна, судитимуть і експертку зі зброї Ханну Гутієрез-Рід, яка на знімальному майданчику "Іржі" відповідала за реквізит.

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Алека Болдвіна судитимуть за ненавмисне вбивство Галини Гатчінс

На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України – 42-річна Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося. Під час вистрілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранило ключицю, однак зараз він себе почуває добре.

Актор та продюсер Алек Болдвін та експертка зі зброї Ханна Гутієрез-Рід зустрінуться з позовами за двома статтями про ненавмисне вбивство. Після ретельного дослідження справи я постановила, що доказів достатньо. На мій погляд, ніхто не вищий за закон і кожен заслуговує на справедливість,

– сказала прокурорка.

Якщо їх визнають винним у справі, то обом загрожує 18 місяців в’язниці та штраф у розмірі 5 тисяч доларів.

Кінорежисер Джоел Соуза, як ми згадували вище, також був поранений внаслідок стрілянини, але прокуратура заявила, що жодних звинувачень у зв'язку з цим пред'явлено не буде.

У своїй заяві чоловік Галини Гатчінс, Метью, сказав, що підтримує звинувачення. "Для сім'ї втіха, що в Нью-Мексико ніхто не може бути вищим за закон", — сказав він.

Адвокат пана Болдуїна Люк Нікас назвав звинувачення "жахливою судовою помилкою". "Алек Болдвін не мав підстав думати, що в пістолеті або десь ще на знімальному майданчику могла бути бойова куля, — сказав Нікас. Він покладався на професіоналів, з якими працював, які запевнили його, що в пістолеті немає бойових патронів".

Тим часом адвокат пані Гутьєррес-Рід заявив, що ця заява стала результатом "дуже некоректного розслідування та неточного розуміння всіх фактів". "Ганна завжди була дуже емоційною та сумною через цю трагічну подію, — сказав Тодд Булліон. Але вона не здійснювала ненавмисного вбивства".



Останнє фото Галини Гатчінс / Світлина Сергія Свєтного

Що відомо про Галину Гатчінс

Загиблій було 42 роки;

Гатчінс – уродженка України. Разом з батьками Галина проживала на військовій базі у Заполяр'ї. Після чого повернулась до Києва, де здобула вищу освіту. Вивчала міжнародну журналістику у Київському національному університеті імені Шевченка;

Згодом жінка виїхала у США, де й здобула кінематографічну освіту;

Гатчінс назвали однією з висхідних зірок американського кінематографа у 2019 році.

Галина Гатчінс / Фото з інстаграму Гатчінс

Яка доля фільму "Іржа"

Зйомки фільму відновилися у січні 2023 року. За згодою сторін виконавчим продюсером фільму став Меттью Гатчінс.

Фільм розповість про жінку, яка в 19 столітті тікає з Ірландії та стає мисливицею за головами в суворих умовах американського Дикого Заходу. За словами режисера, хоча в картині присутній елемент помсти, він хотів відійти від умовностей жанру та більш детально дослідити те, як чоловіки ставляться до жінок.

Зауважимо, Галина Гатчінс встигла зняти сцени в Ірландії, використовуючи для сучасного кіно 65-міліметрову плівку. За словами режисера, людям буде приємно побачити роботу Гатчінс.



Кадр з фільму, який знімала Галина Гатчінс / IndieWire