Хью Джекман назвал самую сложную сцену за всю свою карьеру

После десятков ролей боевиков и роли Росомахи казалось, что Хью Джекмана уже трудно по какой-то причине удивить. Однако актер признался, что самой сложной за всю карьеру стала сцена драки в фильме "Смерть Робина Гуда".

В интервью журналу People 57-летний Джекман рассказал, что съемки проходили ночью, на морозе и по колено в грязи.

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Хью Джекман в роли Робин Гуда / Кадр из фильма



По словам Джекмана, сцены рукопашного боя требуют полного доверия между актерами. Он даже пошутил, что, не зная контекста, можно было бы подумать, что это любовная сцена.

Одна из сцен была снята длинным непрерывным дублем.



"Это действительно самое сложное, что я делал на съемочной площадке", – признался актер.

И, похоже, борьба с грязью не закончилась даже после команды "Стоп".

Я до сих пор нахожу грязь в разных местах. Прошел уже год, – со смехом сказал Джекман.

Детали съемок фильма

В картине актер играет необычного Робина Гуда – не легендарного героя, а человека, вынужденного жить с последствиями собственных поступков. Для роли Джекман появился с длинными седыми волосами и бородой – именно таким героя видел режиссер Майкл Сарноски.

Вместе с Джекманом в фильме также снялись Джоди Комер и Билл Скашгорд. Новая экранизация предлагает мрачный и гораздо более реалистичный взгляд на легендарного Робина Гуда.

Сам актер говорит, что именно такой подход и заинтересовал его больше всего. По его словам, эта история показывает Робина Гуда не легендой, а обычным человеком – со шрамами, болью, раскаянием и любовью.

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