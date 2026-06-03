24 Канал расскажет о нескольких крутых фильмах от HBO, которые имеют высокий рейтинг и достойны внимания.

Интересно 10 самых громких премьер 2026 года, которые нельзя пропустить

"Бэтмен", 2022

Рейтинг IMDb: 7,8

Сюжет рассказывает о втором годе Брюса Уэйна в роли мстителя. На этот раз он должен столкнуться с серийным убийцей по прозвищу Человек-загадка, который методично расправляется с коррумпированными политиками и элитой Готэма, попутно раскрывая мрачные тайны семьи Уэйнов.

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"Бэтмен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Темпл Грандин", 2010

Рейтинг IMDb: 8,2

Фильм посвятили женщине с аутизмом, которая стала одной из ведущих ученых в области сельскохозяйственной промышленности по гуманному обращению со скотом. Ее история стала настоящим прорывом и размытием того, что люди с таким диагнозом не могут работать и жить наравне с другими.

"Темпл Грандин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Обычное сердце", 2014

Рейтинг IMDb: 7,9

События разворачиваются в Нью-Йорке в начале 80-х годов, когда начинается эпидемия ВИЧ/СПИДа. Писатель и общественный активист Нед Уикс пытается привлечь внимание властей и общества к новой смертельной болезни, которая поражает преимущественно гомосексуальных мужчин.

"Обычное сердце": смотрите онлайн трейлер фильма

"7 дней в аду", 2015

Рейтинг IMDb: 7,1

Лента рассказывает о вымышленном матче на Уимблдоне между эксцентричным американским теннисистом Аароном Уильямсом и британской звездой Чарльзом Пулом. Из-за невероятного упрямства соперников поединок затягивается аж на семь дней и становится самым длинным матчем в истории тенниса.

"7 дней в аду": смотрите онлайн трейлер фильма

Над каким масштабным проектом сейчас работает HBО?

Очевидно, что речь идет о сериале "Гарри Поттер", премьера которого запланирована на Рождество 2026 года.

Первый сезон будет рассказывать о знакомстве Гарри Поттера с миром магии, первые вызовы и в конце концов обучение в Хогвартсе.

В главных ролях – Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон, Аластер Стаут, Джон Литгоу, Папа Эссиеду, Джанет МакТир и другие.

"Гарри Поттер": смотрите онлайн первый трейлер сериала

Очевидно, что больше всего публику интересует, кто же сыграет главного антагониста франшизы. Оказалось, что кастинг на роль Волдеморта проводили как для женщин, так и для мужчин. Это все породило слухи, которые до сих пор не получили подтверждения. И однажды сеть взорвалась от того, что оскароносный Киллиан Мерфи, йомвирно, сыграет в сериале от HBO.

Вообще эти слухи породил Рэйф Файнс (тот, что сыграл Волдеморта в фильмах о "Гарри Поттере"). Актер на красной дорожке ответил на вопрос журналиста "кто мог бы примерить его обувь", передает издание The Independent.

Киллиан Мерфи, звезда "Острых козырьков", в подкасте Happy Sad Confused рассказал, что об обсуждениях в сети узнал от своих детей. Он заявил, что вряд ли бы согласился на эту роль, ведь заменить Рейфа было бы очень сложно.