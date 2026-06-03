Подборку самых громких премьер 2026 года подготовили на YouTube-канале "Кинопил", где откровенно рассказывают, какие фильмы достойны внимания, а на какие лучше не тратить свое время. Поэтому узнавайте, какие ленты выйдут в 2026 году, следите за премьерами и ищите своего фаворита.

Рекомендуем В Украине выйдет новый документальный фильм о легендарном Кузьме Скрябине

Какие фильмы станут самыми яркими премьерами 2026 года?

"Очень страшное кино" – 5 июня 2026 года. Американский пародийный фильм режиссера Майкла Тиддеса.

– 5 июня 2026 года. Американский пародийный фильм режиссера Майкла Тиддеса. "Дюна" – 18 декабря 2026 года. Научно-фантастический фильм режиссера Дени Вильнева, продолжение фильма "Дюна. Часть вторая", премьера которого состоялась в 2024 году.

"Дюна: смотрите онлайн трейлер фильма

"Одиссея" – 17 июля 2026 года. Экранизация эпоса Гомера Одиссея культового режиссера – Кристофера Нолана.

– 17 июля 2026 года. Экранизация эпоса Гомера Одиссея культового режиссера – Кристофера Нолана. "Человек-паук: Абсолютно новый день" – 31 июля 2026 года. Американский художественный фильм режиссера с Томом Холландом в главной роли.

– 31 июля 2026 года. Американский художественный фильм режиссера с Томом Холландом в главной роли. "Поезд "Червона рута" – 20 августа 2026 года. Долгожданная украинская романтически-комедийная лента режиссера Алексея Есакова. Фильм стал третьим в серии комедий о поездах после лент "Поезд в 31 декабря" и "Поезд к Рождеству".

Лучшие фильмы 2026-го года: смотрите видео онлайн

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

"Собачьи звезды" – 28 августа 2026 года. Это жесткий апокалиптический триллер, который с режиссировал Ридли Скотт.

– 28 августа 2026 года. Это жесткий апокалиптический триллер, который с режиссировал Ридли Скотт. "Конец Оук-стрит" – 13 августа 2026 года. Научно-фантастический фильм, написан, спродюсирован и срежиссирован Дэвидом Робертом Митчеллом. В главных ролях вы увидите знакомые лица: Энн Хэтэуэй, Юэн МакГрегор, Мейзи Стелла и Кристиан Конвери.

– 13 августа 2026 года. Научно-фантастический фильм, написан, спродюсирован и срежиссирован Дэвидом Робертом Митчеллом. В главных ролях вы увидите знакомые лица: Энн Хэтэуэй, Юэн МакГрегор, Мейзи Стелла и Кристиан Конвери. "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" – 20 ноября 2026 года. Фильм, который вернет зрителей в мир Панему за 24 года до событий Голодных игр, начиная с утра Жатвы 50-х Голодных игр.

"Голодные игры: Рассвет перед жатвой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мстители: Восхождение Доктора Дума" – 18 декабря 2026 года. Супергеройский фильм, основан на одноименной команде персонажей Marvel Comics.

– 18 декабря 2026 года. Супергеройский фильм, основан на одноименной команде персонажей Marvel Comics. "Нарния" – 12 февраля 2027 года. Фэнтезийный кинофильм 2026 года, срежиссированный Гретой Гервиг. Экранизация романа Клайва Стейплза Льюиса и четвертый полнометражный фильм в серии "Хроники Нарнии", который станет приквелом любимой истории.

Выбирайте ленту, которая заинтересовала вас больше всего и ожидайте премьеры в кинотеатре вашего города.