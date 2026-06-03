Добірку найгучніших прем'єр 2026 року підготували на YouTube-каналі "Кінопил", де відверто розповідають, які фільми варті уваги, а на які краще не витрачати свій час. Тож дізнавайтеся, які стрічки вийдуть у 2026 році, стежте за прем'єрами та шукайте свого фаворита.

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Які фільми стануть найяскравішими прем'єрами 2026 року?

"Дуже страшне кіно" – 5 червня 2026 року. Американський пародійний фільм режисера Майкла Тіддеса.

– 5 червня 2026 року. Американський пародійний фільм режисера Майкла Тіддеса. "Дюна" – 18 грудня 2026 року. Науково-фантастичний фільм режисера Дені Вільнева, продовження стрічки "Дюна. Частина друга", прем'єра якого відбулась у 2024 році.

"Дюна: дивіться онлайн трейлер фільму

"Одіссея" – 17 липня 2026 року. Екранізація епоса Гомера Одісея культового режисера – Крістофера Нолана.

– 17 липня 2026 року. Екранізація епоса Гомера Одісея культового режисера – Крістофера Нолана. "Людина-павук: Абсолютно новий день" – 31 липня 2026 року. Американський художній фільм режисера з Томом Голландом у головній ролі.

– 31 липня 2026 року. Американський художній фільм режисера з Томом Голландом у головній ролі. "Потяг "Червона рута" – 20 серпня 2026 року. Довгоочікувана українська романтично-комедійна стрічка режисера Олексія Єсакова. Фільм став третім у серії комедій про потяги після стрічок "Потяг у 31 грудня" та "Потяг до Різдва".

Найкращі фільми 2026-го року: дивіться відео онлайн

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"Собачі зірки" – 28 серпня 2026 року. Це жорсткий апокаліптичний трилер, який з режисував Рідлі Скотт.

– 28 серпня 2026 року. Це жорсткий апокаліптичний трилер, який з режисував Рідлі Скотт. "Кінець Оук-стріт" – 13 серпня 2026 року. Науково-фантастичний фільм, написаний, спродюсований і зрежисований Девідом Робертом Мітчеллом. У головних ролях ви побачите знайомі облиття: Енн Гетевей, Юен Мак-Грегор, Мейзі Стелла та Крістіан Конвері.

– 13 серпня 2026 року. Науково-фантастичний фільм, написаний, спродюсований і зрежисований Девідом Робертом Мітчеллом. У головних ролях ви побачите знайомі облиття: Енн Гетевей, Юен Мак-Грегор, Мейзі Стелла та Крістіан Конвері. "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" – 20 листопада 2026 року. Фільм, який поверне глядачів у світ Панему за 24 роки до подій Голодних ігор, починаючи з ранку Жнив 50-х Голодних ігор.

"Голодні ігри: Світанок перед жнивами": дивіться онлайн трейлер фільму

"Месники: Сходження Доктора Дума" – 18 грудня 2026 року. Супергеройський фільм, заснований на однойменній команді персонажів Marvel Comics.

– 18 грудня 2026 року. Супергеройський фільм, заснований на однойменній команді персонажів Marvel Comics. "Нарнія" – 12 лютого 2027 року. Фентезійний кінофільм 2026 року, зрежисований Ґретою Ґервіґ. Екранізація роману Клайва Стейплза Льюїса та четвертий повнометражний фільм у серії "Хроніки Нарнії", який стане приквелом улюбленої історії.

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