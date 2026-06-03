24 Канал розповість про декілька крутих фільмів від HBO, які мають високий рейтинг і варті уваги.

Цікаво 10 найгучніших прем'єр 2026 року, які не можна пропустити

"Бетмен", 2022

Рейтинг IMDb: 7,8

Сюжет розповідає про другий рік Брюса Уейна у ролі месника. Цього разу він має зіткнутися із серійним вбивцею на прізвисько Людина-загадка, який методично розправляється з корумпованими політиками та елітою Готема, попутно розкриваючи похмурі таємниці родини Вейнів.

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"Бетмен": дивіться онлайн трейлер фільму

"Темпл Ґрандін", 2010

Рейтинг IMDb: 8,2

Фільм присвятили жінці з аутизмом, яка стала однією з провідних вчених у галузі сільськогосподарської промисловості з гуманного поводження зі худобою. Її історія стала справжнім проривом і розмиттям того, що люди з таким діагнозом не можуть працювати і жити на рівні з іншими.

"Темпл Ґрандін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Звичайне серце", 2014

Рейтинг IMDb: 7,9

Події розгортають у Нью-Йорку на початку 80-х років, коли починається епідемія ВІЛ/СНІДу. Письменник і громадський активіст Нед Вікс намагається привернути увагу влади та суспільства до нової смертельної хвороби, яка вражає переважно гомосексуальних чоловіків.

"Звичайне серце": дивіться онлайн трейлер фільму

"7 днів у пеклі", 2015

Рейтинг IMDb: 7,1

Стрічка розповідає про вигаданий матч на Вімблдоні між ексцентричним американським тенісистом Аароном Вільямсом і британською зіркою Чарльзом Пулом. Через неймовірну впертість суперників поєдинок затягується аж на сім днів і стає найдовшим матчем в історії тенісу.

"7 днів у пеклі": дивіться онлайн трейлер фільму

Над яким масштабним проєктом зараз працює HBО?

Очевидно, що йдеться про серіал "Гаррі Поттер", прем'єра якого запланована на Різдво 2026 року.

Перший сезон розповідатиме про знайомство Гаррі Поттера зі світом магії, перші виклики та зрештою навчання у Гоґвортсі.

У головних ролях – Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон, Аластер Стаут, Джон Літґоу, Папа Ессієду, Джанет МакТір та інші.

"Гаррі Поттер": дивіться онлайн перший трейлер серіалу

Очевидно, що найбільше публіку цікавить, хто ж зіграє головного антагоніста франшизи. Виявилось, що кастинг на роль Волдеморта проводили як для жінок, так і для чоловіків. Це все породило чутки, які досі не отримали підтвердження. Та одного разу мережа вибухнула від того, що оскароносний Кілліан Мерфі, йомвірно, зіграє у серіалі від HBO.

Взагалі ці чутки породив Рейф Файнс (той, що зіграв Волдеморта у фільмах про "Гаррі Поттера"). Актор на червоній доріжці відповів на питання журналіста "хто міг би приміряти його взуття", передає видання The Independent.

Кілліан Мерфі, зірка "Гострих картузів", у подкасті Happy Sad Confused розповів, що про обговорення в мережі дізнався від своїх дітей. Він заявив, що навряд би погодився на цю роль, адже замінити Рейфа було б дуже складно.