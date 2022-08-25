Это был не Зеленский, – актер "Властелина колец" стал жертвой российских пранкеров

Британский актер кино и телевидения Иен Маккеллен, известный по роли Гандальфа из "Властелина колец", пожаловался на российских пранкеров, устроивших ему фейковый разговор с Владимиром Зеленским.

О неудачном розыгрыше российских "комиков" актер написал в твиттере. По его словам, он был откровенно удивлен тем, что они думали, что Маккеллен может оказать "значительную помощь Украине".

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Актер Иен Маккеллен стал жертвой российских пранкеров

В соцсетях российских телефонных хулиганов Вована и Лексуса появился ролик, в котором Маккеллен якобы разговаривает с Президентом Украины. Во время разговора актеру предлагали возглавить гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве. Ибо, как известно, Иен Маккеллен – не только известный актер, но и защищает права ЛГБТ-сообщества. Россияне пытались смеяться по этому поводу.

Однако им ничего не удалось. Иен Маккеллен отметил, что "пошел на их предложение, но был откровенно удивлен тем, что они, похоже, думали, что я могу оказать значительную помощь Украине".

Как только я понял, что это было просто грязным трюком, я отказался от дальнейшего сотрудничества,

– отметил он.

Знаменитость дополнила: "Я не политик, поэтому несколько недель назад я был удивлен, получив сообщение от Посольства Украины в Лондоне, которое приглашало меня принять участие в "частной беседе с президентом Зеленским". Я проверил несколько контактов в Украине, которые побудили меня принять звонок. В назначенное время я присоединился к разговору, как казалось, с президентом Украины".

Как вскоре оказалось, по словам актера, это был не Зеленский и не любой украинский чиновник, а один из пары россиян, называющих себя комиками. "Как так понимаю, они популярны в России, что удивительно, поскольку их шутки не смешны", – написал Маккеллен.



Иен Маккеллен стал жертвой российских пранкеров / Скриншот твита

Фильмография Иена Маккеллена

"Дэвид Копперфилд";

"Властелин колец";

"Люди Икс";

"Код да Винчи";

"Доктор Кто";

"Хоббит";

"Росомаха";

"Красавица и Чудовище" и другие.

Напомним, российские пранкеры не впервые прибегают к подобным историям. Ранее жертвой "комиков" стал американский кинорежиссер Дэвид Линч.