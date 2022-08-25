Про невдалий розіграш російських "коміків" актор написав у твітері. За його словами, він був відверто здивований тим, що вони, думали, що Маккеллен може надати "значну допомогу Україні".

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Актор Ієн Маккеллен став жертвою російських пранкерів

У соцмережах російських телефонних хуліганів Вована і Лексуса з’явився ролик, у якому Маккеллен нібито розмовляє із Президентом України. Під час розмови акторові пропонували очолити гей-парад імені Степана Бандери у Києві. Бо, як відомо, Ієн Маккеллен – не тільки відомий актор, а й захищає права ЛГБТ-спільноти. Росіяни намагалися глузувати з цього приводу.

Проте їм нічого не вдалося. Ієн Маккеллен зазначив, що "пішов на їхню пропозицію, але був відверто здивований тим, що вони, здається, думали, що я можу надати значну допомогу Україні".

Як тільки я зрозумів, що це було просто брудним трюком, я відмовився від подальшої співпраці,

– зазначив він.

Знаменитість доповнила: "Я не політик, тому кілька тижнів тому я був здивований, отримавши повідомлення від Посольства України в Лондоні, яке запрошувало мене взяти участь у "приватній бесіді з президентом Зеленським". Я перевірив через кілька контактів в Україні, які спонукали мене прийняти дзвінок. У призначений час я долучився до розмови, як здавалося, з президентом України".

Як незабаром виявилося, за словами актора, це був не Зеленський і не будь-який український чиновник, а один із пари росіян, які називають себе коміками. "Як так розумію, вони популярні в росії, що дивно, оскільки їхні жарти не смішні", – написав Маккеллен.



Ієн Маккеллен став жертвою російських пранкерів / Скриншот твіту

Фільмографія Ієна Маккеллена

"Девід Копперфілд";

"Володар перснів";

"Люди Ікс";

"Код да Вінчі";

"Доктор Хто";

"Хоббіт";

"Росомаха";

"Красуня і Чудовисько" та інші.

Нагадаємо, російські пранкери не вперше вдаються до подібних історій. Раніше жертвою "коміків" став американський кінорежисер Девід Лінч.