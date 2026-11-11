Стив Сандерс из "Беверли-Хиллз" оказался в центре финансового скандала

Как сообщает Entertainment Weekly, 6 ноября 2026 года продюсерская компания актера iMan Productions подала иск в Высший суд округа Лос-Анджелес. Зиринг утверждает, что организаторы телешоу задолжали ему не менее 100 тысяч долларов.

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За что актеру не заплатили

Ян Зиринг / Фото IMDB



Зиринг стал ведущим шестисерийного проекта The Great American Road Rally: Celebrity Edition, который вышел на телеканале The CW в сентябре 2026 года. По замыслу шоу знаменитости путешествовали по легендарной трассе Route 66, собирали средства на благотворительность и отмечали столетие знаменитого американского шоссе.

По контракту актер должен был получить 260 тысяч долларов. Первые 60 тысяч ему выплатили, а оставшуюся сумму разделили на два платежа по 100 тысяч. Последний из них должен был поступить до 21 октября, однако, по утверждению Зиринга, денег он так и не увидел.

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Вместо денег – три автомобиля

Самое интересное началось с обеспечения выплат. По словам актера, продюсеры определили три автомобиля в качестве залога: Ford F-150 Shelby Super Snake 2016 года, Dodge Challenger 2014 года и Chevrolet Corvette Z51 2023 года.

Однако впоследствии выяснилось, что машины зарегистрированы в Теннесси, находятся в Неваде и, как утверждает истец, принадлежат другой компании. В итоге ни одного автомобиля Зиринг не получил.

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Более того, в иске указано, что компания The Great American Road Rally LLC была административно ликвидирована еще 22 сентября 2025 года – за четыре дня до подписания контракта с актером.

Теперь Зиринг требует не только выплаты гонорара, но и дополнительной компенсации убытков, процентов и возмещения судебных издержек. Общая сумма его требований может превысить 100 тысяч долларов.

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