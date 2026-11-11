Стів Сандерс із "Беверлі-Гіллз" опинився у центрі фінансового скандалу

Як повідомляє Entertainment Weekly, 6 листопада 2026 року продюсерська компанія актора iMan Productions подала позов до Вищого суду округу Лос-Анджелес. Зірінг стверджує, що організатори телевізійного шоу заборгували йому щонайменше 100 тисяч доларів.

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За що актору не заплатили

Ян Зірінг / Фото IMDB



Зірінг став ведучим шестисерійного проєкту The Great American Road Rally: Celebrity Edition, який вийшов на телеканалі The CW у вересні 2026 року. За задумом шоу знаменитості подорожували легендарною трасою Route 66, збирали кошти на благодійність і відзначали століття знаменитого американського шосе.

За контрактом актор мав отримати 260 тисяч доларів. Перші 60 тисяч йому виплатили, а решту розділили на два платежі по 100 тисяч. Останній із них мав надійти до 21 жовтня, однак, за твердженням Зірінга, грошей він так і не побачив.

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Замість грошей – три автомобілі

Найцікавіше почалося із забезпеченням виплат. За словами актора, продюсери визначили три автомобілі як заставу: Ford F-150 Shelby Super Snake 2016 року, Dodge Challenger 2014 року та Chevrolet Corvette Z51 2023 року.

Однак згодом з'ясувалося, що машини зареєстровані у Теннессі, перебувають у Неваді та, як стверджує позивач, належать іншій компанії. У підсумку жодного автомобіля Зірінг не отримав.

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Ба більше, у позові зазначено, що компанію The Great American Road Rally LLC адміністративно ліквідували ще 22 вересня 2025 року – за чотири дні до підписання контракту з актором.

Тепер Зірінг вимагає не лише невиплачений гонорар, а й додаткове відшкодування збитків, відсотки та компенсацію судових витрат. Загальна сума його вимог може перевищити 100 тисяч доларів.

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