Врачи назвали причину внезапной смерти брата эксневесты Кличко: актер отошел в возрасте 28 лет

Актер Янсен Панеттьер, он же брат американской актрисы Гейден Панеттьер – экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко, умер в возрасте 28 лет. Семья Панеттьери дала официальное заявление по поводу причины смерти.

Семья рассказала, что Янсен ушел из жизни из-за кардиомегалии. Речь идет об увеличении размеров и масс сердца.

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Врачи назвали причину внезапной смерти Янсена Панеттьера

Судмедэксперт сообщил, что внезапная смерть Янсена была вызвана кардиомегалией в сочетании с осложнениями на аортальном клапане,

– говорится в официальном заявлении родных.

Семья Панеттьери выразила слова благодарности всем, кто поддерживал их в сложные времена. "Наша семья искренне благодарна за любовь и поддержку в то время, когда мы переживаем эту невыносимую потерю, и просим уважать нашу частную жизнь в это время траура", – написали они.

Что известно о Янсене Панеттьере Американский актер, известный ролями в фильмах "Секреты Джонатана Сперри", "Идеальная игра", "Ледниковый период: Глобальное потепление", "Ребенок боевых искусств" и "Как высоко 2". Его старшая сестра – актриса Гайден Панеттьери.

Напомним, олимпийский чемпион по боксу разорвал отношения с голливудской актрисой в начале августа в 2018 году.