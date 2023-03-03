Сім’я розповіла, що Янсен пішов з життя через кардіомегалію. Йдеться про збільшення розмірів та маси серця.

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Лікарі назвали причину раптової смерті Янсена Панеттьєра

Судмедексперт повідомив, що раптова смерть Янсена була спричинена кардіомегалією у поєднанні з ускладненнями на аортальному клапані,

– йдеться в офіційній заяві рідних.

Родина Панеттьєрі висловила також слова подяки усім, хто підтримував їх у складні часи. "Наша сім'я щиро вдячна за любов і підтримку в той час, коли ми переживаємо цю нестерпну втрату, і просимо поважати наше приватне життя у цей час жалоби", – написали вони.

Що відомо про Янсена Панеттьєра Американський актор, відомий ролями у фільмах "Секрети Джонатана Сперрі", "Ідеальна гра", "Льодовиковий період: Глобальне потепління", "Дитина бойових мистецтв" і "Як високо 2". Його старша сестра – акторка Гайден Панеттьєрі.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон з боксу розірвав стосунки з голлівудською актрисою на початку серпня у 2018 році.