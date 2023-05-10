В Донецкой области погиб 22-летний доброволец и актер театра Ярослав Савченко

В Хмельницкой области простились с 22-летним защитником Украины Ярославом Савченко. Он погиб 22 апреля вблизи населенного пункта Васюковка Донецкой области.

Ярослав был актером в студенческом театре "Вавилон", а после 24 февраля стал солдатом минометного взвода минометной батареи воинской части А7376. Родные и близкие вспоминают его как "доброго и талантливого".

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В Донецкой области погиб 22-летний актер театра Ярослав Савченко

"22 года наковала ему кукушка. Беззаботное игривое детство, "штурм азов" наук в лицее № 3, влюбленность в ее величество историю – участие в олимпиадах разных уровней, обучение на историческом факультете университета им. Михаила Драгоманова, успешный актер народного студенческого театра"Вавилон", поступление на магистратуру, – сообщает Нетишинский городской совет. – А дальше война. Она разделила жизнь Ярослава на "до" и "после". Добровольно среди первых стал в ряды самообороны Киева, затем добровольно пошел на передовую. Такова краткая биография".



Военный Ярослав Савченко погиб в возрасте 22 лет / Нетешинский городской совет

Ярослав Савченко похоронен на кладбище в селе Бугринь на территории Ровенской области.