Ярослав був актором у студентському театрі "Вавилон", а після 24 лютого став солдатом мінометного взводу мінометної батареї військової частини А7376. Рідні та близькі згадують його як "доброго душею та талановитого.

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На Донеччині загинув 22-річний актор театру Ярослав Савченко

"22 роки накувала йому зозуля. Безтурботне грайливе дитинство, "штурм азів" наук в ліцеї № 3, закоханість в її величність історію — участь в олімпіадах різних рівнів, навчання на історичному факультеті університету ім. Михайла Драгоманова, успішний актор народного студентського театру "Вавилон", вступ на магістратуру, — повідомляє Нетішинська міська рада. — А далі війна. Вона розділила життя Ярослава на "до" й "після". Добровільно серед перших став до лав самооборони Києва, потім добровільно пішов на передову. Така коротка біографія".



Військовий Ярослав Савченко загинув у віці 22 роки / Нетішинська міська рада

Ярослав Савченко був похований на кладовищі в селі Бугринь на території Рівненської області.