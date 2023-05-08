За словами актриси, Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України. Дмитро Коцюбайло загинув, захищаючи Бахмут.

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Роговцева пропонує перейменувати вулицю в Києві на честь "Да Вінчі"

Вулиця Німанська в Печерському районі міста Києва названа на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю Росії. Російські топоніми не мають бути вшановані в міському просторі столиці України. Я пропоную перейменувати вулицю Німанську на честь легендарного комбата 67-ї окремої механізованої бригади, керівника батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі",

– зазначила актриса.

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло є Героєм України та першим добровольцем, який отримав це звання прижиттєво. У віці 18 років він пішов на фронт захищати Україну і пройшов найнебезпечніші точки війни з росіянами у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". З 2014 року командував взводом добровольців, а з 2015 року – ротою. Під час боїв у Пісках отримав поранення, проте через 3 місяці повернувся на фронт. З березня 2016 року, у віці 20 років, він став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС.

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло / Суспільне

Як повідомила Ада Роговцева, повномасштабне вторгнення росіян "Да Вінчі" зустрів на передовій: "Командував батальйоном у більшості найгарячіших точок війни: Пологи, Новий Биків, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Серебрянка, Бахмут, Балаклія, Куп’янськ та багато інших".

Побратими й посестри завжди відзначали його рішучість, сміливість, а разом із тим – людяність і турботу про особовий склад. "Да Вінчі" завжди йшов до бою перший та оберігав кожного солдата. Вважаю, що ім’я Дмитра Коцюбайла має бути вшановане в міському просторі Києва,

– доповнила вона.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло загинув в бою 7 березня 2023 року. Його тіло покоїться на Аскольдовій могилі – одвічному місці воїнської слави. За словами Ади Роговцевої, "Да Вінчі" став символом хоробрості й боротьби за Україну, сучасним національним героєм.