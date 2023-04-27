Да Вінчі було всього 27 років. В інтерв’ю ЖВЛ Ада Роговцева зазначила, що познайомилася з Дмитром ще до початку повномасштабної війни.
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"Ховала Да Вінчі, як сина": Ада Роговцева про смерть Да Вінчі
Я ще не… хотіла сказати, що не відійшла, але я ніколи не відійду. Я ховала сина. І ховала Да Вінчі, як сина. І кожен, хто гине з хлопчиків, у моїй душі та у моєму серці… Я їх ховаю, як синів,
– сказала вона.
За словами Роговцевої, кожен з нас, попри біль та втому, не має падати духом: "Я нещаслива, я сина поховала й чоловіка. Йде війна, і гинуть люди. Я дуже нещаслива. Але це не звільняє мене від того, щоб бути доброю та уважною до людей. За цей рік війни я постаріла на 10 років. У мене відбирають мою спокійну старість, і мене це так дратує. Але не можна втрачати надію. Ми не втрачаємо надію та щось робимо, щоб люди не втрачали надію. Бо, якщо ти сам якось тримаєшся, то це добре, але цього мало. Потрібно, щоб довкола тебе також трималися люди. Ця робота душі, вона постійна і її не можна припиняти".
Що треба знати про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла: коротко
- У 18 років Дмитро став на захист України. Щоб це зробити, він покинув навчання та приєднався до Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" і вирушив на фронт.
- У 2015 році "Да Вінчі" отримав серйозне поранення від танкового снаряду, поблизу Пісків на Донеччині. Йому знадобилося три місяці на реабілітацію, але після успішного одужання Коцюбайло повернувся на фронт. Згодом він став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Правого сектору". У 2021 році президент України Володимир Зеленський присвоїв "Да Вінчі" звання Героя України.
- Цікаво, що після отримання звання Героя України, Коцюбайло опублікував у фейсбуці допис про те, що всі добровольці, які почали захищати Україну у 2014 році, отримали нагороду.
- Після повномасштабного вторгнення він сам воював на Київщині та у Запорізькій області, після чого брав участь у деокупації Балаклії та захищав Бахмут.
- Нещодавно в пам'ять про "Да Вінчі" та інших добровольців у Львові на площі Галицькій відкрили фонтан.