Эдди Мерфи отшил 9-летнего мальчика, попросившего автограф: спустя 45 лет тот стал звездой

Встреча с кумиром детства не всегда заканчивается фотографией на память или заветным автографом. Иногда вместо автографа можно получить отборную ругань. По крайней мере, именно так произошло с Ноа Уайли, который в девятилетнем возрасте решился подойти к Эдди Мерфи.

Как сообщает Entertainment Weekly, звезда сериалов "Питт" и "Скорая помощь" вспомнил о неприятной встрече с комиком в подкасте Good Hang актрисы Эми Полер.

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По словам Уайли, в детстве он был большим поклонником Эдди Мерфи, который тогда выступал в популярном шоу Saturday Night Live.

Ноа Уайли / Фото imdb

Однажды мальчику удалось встретить кумира лично. Он подошел к комику, похвалил его работу и попросил автограф.

Однако Мерфи сначала поинтересовался, почему ребенок вообще не спит так поздно, а после повторной просьбы просто прогнал его подальше.

"Отвали, чувак", – так Уайли передал ответ актера.

Уайли признался, что именно из-за этой истории теперь никогда не отказывает маленьким поклонникам в автографе. Особенно если им девять лет.

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Самое забавное, что у этой истории появилось продолжение спустя более четырех десятилетий. В прошлом году десятилетняя дочь актера Фрэнсис решила исправить давнюю несправедливость. На день рождения отца она распечатала фотографию Мерфи и собственноручно написала на ней: "Дорогой Ноа, ты замечательный парень. Эдди Мерфи". Правда, имя комика девочка написала с ошибкой.

Фрэнсис даже придумала историю, будто бы случайно встретила Мерфи вместе с мамой и наконец получила для отца заветный автограф. Уайли настолько понравился подарок, что он поместил фотографию в рамку и повесил в своем кабинете.

Ранее Дженнифер Лоуренс рассказала о неприятном инциденте во время съемок фильма.