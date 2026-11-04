Едді Мерфі послав 9-річного хлопчика, який попросив автограф: через 45 років той став зіркою

Як повідомляє Entertainment Weekly, зірка серіалів "Пітт" і "Швидка допомога" пригадав неприємну зустріч із коміком у подкасті Good Hang акторки Емі Полер.

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Як Едді Мерфі образив майбутню зірку Голлівуду

За словами Вайлі, у дитинстві він був великим шанувальником Едді Мерфі, який тоді виступав у популярному шоу Saturday Night Live.

Ноа Вайлі / Фото imdb

Одного разу хлопчикові вдалося зустріти кумира особисто. Він підійшов до коміка, похвалив його роботу та попросив автограф.

Однак Мерфі спочатку поцікавився, чому дитина взагалі не спить так пізно, а після повторного прохання просто послав її куди подалі.

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Відвали, чувак, — так Вайлі передав відповідь актора.

Вайлі зізнався, що саме через цю історію тепер ніколи не відмовляє маленьким шанувальникам у підписі. Особливо якщо їм дев'ять років.

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Найкумедніше, що історія отримала продовження через понад чотири десятиліття. Минулого року десятирічна донька актора Френсіс вирішила виправити давню несправедливість. На день народження батька вона роздрукувала фотографію Мерфі та власноруч написала на ній: "Дорогий Ноа, ти чудовий хлопець. Едді Мерфі". Щоправда, ім'я коміка дівчинка написала з помилкою.

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Френсіс навіть вигадала історію, нібито випадково зустріла Мерфі разом із мамою та нарешті отримала для батька омріяний підпис. Вайлі настільки сподобався подарунок, що він поставив фотографію в рамку й повісив у своєму кабінеті.

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