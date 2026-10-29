Акторка Дженніфер Лоуренс розповіла про неприємний інцидент під час зйомок оголеної сцени

Під час подкасту Call Her Daddy 36-річна акторка, яка нещодавно зробила пластику, зізналася, що одного разу під час зйомок оголеної сцени помітила членів команди, які не мали дозволу там перебувати, пише Variety.

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Дженніфер Лоуренс / Фото Getty images



Лоуренс жорстко відреагувала на порушення, наголосивши, що справа не лише в її особистому комфорті, а й у безпеці молодих акторок.

Що станеться з 18-річною невідомою акторкою, яка прийде на майданчик і побачить там людей, яким не дозволено бути присутніми? – пояснила зірка.

За словами Лоуренс, початківці часто бояться відстоювати власні кордони, щоб не отримати репутацію "складних" акторок. Вона ж завдяки своєму статусу в Голлівуді може дозволити собі відкрито говорити про такі проблеми.

На зйомках якого саме фільму стався інцидент, акторка не уточнила.

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Раніше Лоуренс розповідала, що почувалася цілком комфортно під час інтимних сцен із Робертом Паттінсоном у драмі "Помри, моє кохання". Акторка навіть не вважала за необхідне залучати координатора інтимних сцен, адже повністю довіряла партнеру.

Нагадаємо, що саме зараз тривають зйомки нового фільму Скорсезе, де зіграє Лоуренс.