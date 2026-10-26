Ді Капріо та Лоуренс зіграють подружжя: що відомо про новий загадковий фільм Скорсезе

34-річна британська співачка Charli XCX отримала епізодичну роль у новому фільмі Мартіна Скорсезе "Що відбувається вночі" . Як повідомляє Variety, артистка з'явиться на екрані разом із Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, які зіграють подружжя.

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Що відомо про новий фільм Скорсезе

Стрічка стане екранізацією однойменного роману Пітера Кемерона 2020 року. За сюжетом, американське подружжя вирушає до засніженого європейського містечка, щоб усиновити дитину. Однак після заселення до загадкового готелю їхнє життя перетворюється на справжній психологічний кошмар. Дивні мешканці, незрозумілі події та поступова втрата відчуття реальності змушують героїв сумніватися буквально в усьому.

Дженніфер Лоуренс / Фото Getty images



Окрім Ді Капріо та Лоуренс, у фільмі знімуться Мадс Міккельсен, Патриція Кларксон і Джаред Гарріс.

Яку саме роль зіграє Charli XCX, поки тримають у секреті. Цікаво, що співачка останнім часом активно підкорює кіноіндустрію. Вона вже з'явилася у стрічках "100 ночей героя", "Обличчя смерті" та "I Want Your Sex", а також створила саундтрек до нової екранізації "Буремного перевалу". Зйомки "Що відбувається вночі" стартували в березні 2026 року, однак дату прем'єри поки не оголосили.



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