Кевин Спейси выиграл суд по делу о сексуальных домогательствах

Присяжные суда в Нью-Йорке вынесли приговор голливудскому актеру Кевину Спейси. Его оправдали по делу о сексуальных домогательствах в отношении актера Энтони Рэппа.

Звезда сериала "Звездный путь: Дискавери" не смог доказать правдивость своих обвинений. Напомним, в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил Спейси, что тот прикасался к нему в 1986 году, еще когда Реппу было всего 14 лет.

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Кевина Спейси выиграл суд по делу сексуальных домогательств

20 октября суд присяжных в Нью-Йорке составит 5 мужчин и 6 женщин оправдали Кевина Спейси.

Мы очень благодарны присяжным за то, что они разобрались с этими ложными обвинениями. Дальше мы собираемся доказать, что мистер Спейси не виноват ни в чем из того, в чем его обвинит. Что ни одно из обвинений не соответствует действительности,

– сказала адвокат Спейси Дженнифер Келлер.

Что известно о сексе-притязании Кевина Спейси

62-летний актер обвиняется в сексуальных преступлениях в период с 2005 по 2013 год в Лондоне и Глостершире. Звезде сериала "Карточный дом" также были предъявлены обвинения в принуждении человека к сексу с проникновением без согласия партнера. "Обвинения обнародовали после ряда улик, собранных столичной полицией в ходе расследования", – дополнил он.

Заметим, что в подобных случаях было привлечено несколько мужчин, которым за 30 и 40 лет. В частности, еще в 2005 году один мужчина утверждал, что подвергся сексуальному насилию. Позже в 2008 году другой был вынужден вступить в половой акт против своей воли. Все это происходило в Лондоне. Уже в 2013 году еще один мужчина заявил, что подвергся сексуальному насилию со стороны Кевина Спейси в Глостершире.

Как мы ранее отмечали, по обвинениям в притязаниях, Кевина Спейси обязали выплатить почти 31 миллион долларов студии MRC за нарушение контракта. Из-за секс-скандалов, связанных со звездой, студия понесла немалый ущерб.