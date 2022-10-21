Зірка серіалу "Зоряний шлях: Дискавері" не зміг довести правдивість своїх звинувачень. Нагадаємо, у 2017 році актор Ентоні Репп звинуватив Спейсі, що той торкався до нього в 1986 році, ще коли Реппу було всього лише 14 років.

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Кевіна Спейсі виграв суд у справі сексуальних домагань

20 жовтня суд присяжних у Нью-Йорку складі 5 чоловіків і 6 жінок виправдали Кевіна Спейсі.

Ми дуже вдячні присяжним за те, що вони розібралися з цими помилковими звинуваченнями. Далі ми збираємося довести, що містер Спейсі не винен ні в чому з того, в чому його звинуватить. Що жодне з обвинувачень не відповідає дійсності,

– сказала адвокатка Спейсі Дженніфер Келлер.

Що відомо про секс-домагання Кевіна Спейсі

62-річного актора звинувачують у сексуальних злочинах у період з 2005 по 2013 рік у Лондоні та Глостерширі. Зірці серіалу "Картковий будинок" також було висунуто звинувачення у примусі людини до сексу із проникненням без згоди партнера. "Звинувачення оприлюднили після низки доказів, зібраних столичною поліцією в ході розслідування", – доповнив він.

Зауважимо, що у подібних випадках були залучені декілька чоловіків, яким за 30 і 40 років. Зокрема, ще у 2005 році один чоловік стверджував, що зазнав сексуального насильства. Пізніше у 2008 році інший був змушений вступити у статевий акт проти своєї волі. Все це відбувалося у Лондоні. Вже у 2013 році ще один чоловік заявив, що зазнав сексуального насильства зі сторони Кевіна Спейсі у Глостерширі.

Як ми раніше зазначали, через звинувачення у домаганнях, Кевіна Спейсі зобов'язали виплатити майже 31 мільйон доларів студії MRC за порушення контракту. Через секс-скандали, пов’язані із зіркою, студія зазнала чималих збитків.