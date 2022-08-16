"Радоваться жизни": актер "Крепостной" вступил в ряды ВСУ и рассказал о планах после победы

Украинский актер Андрей Луценко, сыгравший в сериалах "Поймать Кайдаша" и "Крепостная", пошел воевать за Украину. Он пополнил ряды одного из пограничных отрядов.

53-летний Андрей Луценко также являлся актером академического областного драмтеатра в Мариуполе, где учил студентов мастерству. Заслуженный артист Украины имеет военный опыт, ведь с 2014 по 2017 год служил в зоне АТО.

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Андрей Луценко пошел защищать Украину

Госпогранслужба Украины сообщила, что "Поймать Кайдаша", "Крепостная", "Загадки для Анны" – далеко не весь список проектов, в которых снимался актер Андрей Луценко. Но сейчас он – сержант Луценко. 24 февраля мужчина снова прибыл в ряды пограничников. В тот день его разбудила жена и рассказала о страшных событиях в Украине.

Андрей поехал в театр и сообщил директору, что уйдет на фронт. А уже через несколько недель, 16 марта, в драмтеатр в Мариуполе прилетела российская бомба, где прятались дети с родителями.

В видео, которое Госпогранслужба Украины опубликовала в телеграмме, Луценко делится планами жизни в послевоенной Украине, рассказывает о боевом и творческом пути.

Когда я был молод и красив, мне было 18 лет, срочную службу я служил в пограничных войсках. Когда было АТО в 2014-м, я тоже попросился именно в пограничники. Три года с пограничниками там не было. Ну а уже потом стал резервистом именно Госпогранслужбы,

– вспомнил защитник.

Андрей Анатольевич со слезами на глазах рассказал, что жена была в Мариуполе и вынуждена была из-за России выезжать с отцом, который был после инсульта. А когда въезжала обратно в Украину и увидела на границе флаг родной Украины, то просто кричала от радости.

Андрей уверен, что победа будет за Украиной и даже там, на фронте, он строит планы.

"Я сделаю две вещи. В первую очередь: я подарю своей жене большой букет роз. Второе – я соберу всех своих студентов, у которых я веду курс актерского мастерства в Мариупольском профессиональном колледже искусств. Ну, и буду радоваться жизни. Переверну эту страницу и, наверное, буду очень редко вспоминать", – поделился он.

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В своей гражданской жизни мужчина также играл в Ивано-Франковском театре, и в Донецком академическом областном драматическом театре в Мариуполе, который разбомбили оккупанты, а также преподавал актерское мастерство в Мариупольском профессиональном колледже. "Сейчас этот колледж почти уничтожен, сожжен орками, но мы отстроим, ведь я еще хочу собрать всех своих студентов по актерскому мастерству", – рассказал Андрей.

Напомним, в защиту Родины стал также 21-летний актер "Крепостной" Руслан Пахоми. Сейчас молодой человек оберегает границы Одесщины.