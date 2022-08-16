53-річний Андрій Луценко також був актором академічного обласного драмтеатру в Маріуполі, де навчав студентів майстерності. Заслужений артист України має військовий досвід, адже у з 2014 до 2017 року служив у зоні АТО.

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Андрій Луценко пішов захищати Україну

Держприкордонслужба України повідомила, що "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Загадки для Анни" – далеко не весь перелік проєктів, в яких знімався актор Андрій Луценко. Але зараз він – сержант Луценко. 24 лютого чоловік знову прибув до лав прикордонників. Того дня його збудила дружина і розповіла про страшні події в Україні.

Андрій поїхав до театру і повідомив директора, що піде на фронт. А вже через кілька тижнів, 16 березня, до драмтеатру у Маріуполі прилетіла російська бомба, де ховалися діти з батьками.

У відео, яке Держприкордонслужба України опублікувала в телеграмі, Луценко ділиться планами життя у післявоєнній Україні, розповідає про бойовий та творчий шляхи.

Коли я був молодий і красивий, мені було 18 років, термінову службу я служив у прикордонних військах. Коли було АТО у 2014-му я теж попросився саме у прикордонники. Три роки з прикордонниками там був. Ну а вже потім став резервістом саме Держприкордонслужби,

– згадав захисник.

Андрій Анатолійович зі сльозами на очах розповів, що дружина була у Маріуполі та змушена була через росію виїжджати з батьком, який був після інсульту. А коли в’їжджала назад в Україну та побачила на кордоні прапор рідненької України, то просто кричала від радості.

Андрій впевнений, що перемога буде за Україною, і навіть там, на фронті, він будує плани на майбутнє.

"Я зроблю дві речі. У першу чергу: я подарую своїй дружині великий-великий букет троянд. Друге – я зберу всіх своїх студентів, у яких я веду курс акторської майстерності в Маріупольському фаховому коледжі мистецтв. Ну, і радітиму життю. Переверну цю сторінку і, напевно, дуже рідко згадуватиму", – поділився він.

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У своєму цивільному житті чоловік також грав в Івано-Франківському театрі, та у Донецькому академічному обласному драматичному театрі в Маріуполі, тому самому, який розбомбили окупанти, а також викладав акторську майстерність у Маріупольському фаховому коледжі. "Зараз цей коледж майже знищений, спалений орками, але ми відбудуємо, адже я ще хочу зібрати усіх своїх студентів з акторської майстерності", – розповів Андрій.

Нагадаємо, на захист Батьківщини став також 21-річний актор "Кріпосної" Руслан Пахомі. Зараз юнак оберігає кордони Одещини.