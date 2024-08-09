О Романе Соболевском высказалась журналистка Алина Доротюк. Она вспомнила, что актер и раньше попадал в скандалы из-за песен российских исполнителей, неоднозначные нарративы и общение на языке агрессора. Но на этот раз Соболевский показал, как навязывает враждебную культуру своему сыну.

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Похоже, еще одному украинскому актеру "русский мир" глубоко засел в мозг. Настолько глубоко, что Роман Соболевский даже колыбельную поет своему новорожденному сыну на русском языке в исполнении предательницы Анны Асти,

– сообщила Алина Доротюк.

Журналистка отметила, что ранее скандал с участием Соболевского "замяли". Теперь же она не будет молчать. Алина Доротюк обратилась к продюсерам с желанием не видеть в украинском кинопроизводстве актеров, которые транслируют российские нарративы.

Роман Соболевский ответил, но снова оконфузился

В ответ Роман Соболевский унизил Алину Доротюк и назвал ее "колхозницей". Обращение блогера к продюсерам он тоже высмеял. Актер также заявил, что упреки в его сторону – это "событийное выгорание", а еще обвинил украинцев в поисках измены.

Я ему рассказываю о казачестве такие вещи, что казаки были насильниками и через одного пассивными гомосексуалистами. Таких, кстати, в нашей киноиндустрии не один, и не два. И нормально абсолютно к этому отношусь. Ему нравится, мне тоже,

– приплел Роман Соболевский.

Актер дал понять, что не откажется от русской культуры.

Роман Соболевский поет сыну на русском: видео

"Можно же изменить какой-то вектор, например, я не знаю, придумать хоть раз в жизни, сделать оригинальный контент. Вы же все др*чите на эту Москву до сих пор. Уберите Москву из вашего творчества, творчество закончится. Сделайте оригинальный продукт, придумайте какую-то программу... Я сейчас пойду и буду петь своему сыну русские песни до утра", – заявил актер.

Заметим, Роман Соболевский играл в таких сериалах как сериалы "Ход коня", "Плут 2", "Отступники".