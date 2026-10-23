Ушел из жизни наставник Тома Круза из фильма "Топ Ган": скончался известный голливудский актер

Актер Том Скерритт, которого зрители помнят по культовым фильмам "Топ Ган", "Чужой" и "Стальные магнолии", скончался в возрасте 93 лет. За более чем шесть десятилетий карьеры он успел сыграть более чем в 150 проектах и доказать, что для того, чтобы запомниться зрителям, вовсе не обязательно всегда быть главной звездой афиши.

Как сообщает People, Том Скерритт скончался 21 октября 2026 года. Печальную новость подтвердила его семья. По словам близких, актер умер естественной смертью. Причиной не стал ни несчастный случай, ни внезапная трагедия.

В заявлении семья вспомнила Скерритта не только как талантливого актера, но и как любящего мужа, отца, дедушку и прадедушку. Близкие подчеркнули, что за пределами съемочной площадки он был человеком с прекрасным чувством юмора, любознательностью и искренней любовью к жизни.

В каких фильмах снялся Том Скерритт



Том Скерритт / Фото gettyimages



Интересно, что изначально Скерритт вообще не планировал становиться актером. В молодости он служил в Военно-воздушных силах США, а впоследствии учился в Калифорнийском университете, где интересовался режиссурой. На сцену же вышел, чтобы преодолеть собственную застенчивость. И, кажется, метод сработал даже лучше, чем он ожидал.

Его кинодебют состоялся в 1962 году в фильме "Военная охота", где он снялся вместе с Робертом Редфордом. Настоящий прорыв произошел после военной комедии "МЭШ" (1970). А уже в 1979 году Скерритт сыграл капитана Далласа в культовом фантастическом хорроре Ридли Скотта "Чужой".

В 1986 году актер появился в блокбастере "Топ Ган", где сыграл командира Майка Меткалфа по прозвищу Гадюка. Его персонаж стал наставником героя Тома Круза.

Среди других известных работ актера – "Стальные магнолии", "Полтергейст 3" и "Там, где течет река". Особое место в карьере Скерритта занимал сериал "Застава фехтовальщиков" (Picket Fences). Именно роль шерифа Джимми Брока принесла ему престижную премию "Эмми" в 1993 году.

Несмотря на солидный возраст, актер продолжал работать в кино. Одной из его поздних работ стала драма "К востоку от гор" (2021).

За пределами Голливуда Скерритт также помогал американским ветеранам преодолевать психологические травмы с помощью творчества и написания собственных историй.

У него остались жена Джули Токашики, пятеро детей, внуки и правнуки.

Не так давно стало известно о смерти самой пожилой голливудской актрисы.