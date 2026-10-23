Не стало наставника Тома Круза з "Топ Гана": помер відомий голлівудський актор

Як повідомляє People, Том Скеррітт пішов із життя 21 жовтня 2026 року. Сумну новину підтвердила його родина. За словами близьких, актор помер природною смертю. Причиною не стали ані нещасний випадок, ані раптова трагедія.

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У заяві родина згадала Скеррітта не лише як талановитого актора, а й як люблячого чоловіка, батька, дідуся та прадідуся. Близькі наголосили, що за межами знімального майданчика він був людиною з чудовим почуттям гумору, допитливістю та щирою любов'ю до життя.

В яких фільмах зіграв Том Скеррітт



Том Скеррітт / Фото gettyimages



Цікаво, що спочатку Скеррітт узагалі не планував ставати актором. У молодості він служив у Військово-повітряних силах США, а згодом навчався в Каліфорнійському університеті, де цікавився режисурою. На сцену ж вийшов, щоб подолати власну сором'язливість. І, здається, метод спрацював навіть краще, ніж він очікував.

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Його кінодебют відбувся у 1962 році у стрічці "Військове полювання", де він зіграв разом із Робертом Редфордом. Справжній прорив стався після військової комедії "МЕШ" (1970). А вже у 1979 році Скеррітт зіграв капітана Далласа у культовому фантастичному горорі Рідлі Скотта "Чужий".

У 1986 році актор з'явився у блокбастері "Топ Ган", де втілив командира Майка Меткалфа на прізвисько Гадюка. Його персонаж став наставником героя Тома Круза.

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Серед інших відомих робіт актора – "Сталеві магнолії", "Полтергейст 3" та "Там, де тече річка". Окреме місце в кар'єрі Скеррітта посідав серіал "Застава фехтувальників" (Picket Fences). Саме роль шерифа Джиммі Брока принесла йому престижну премію "Еммі" у 1993 році.

Попри солідний вік, актор продовжував працювати в кіно. Однією з його пізніх робіт стала драма "На схід від гір" (2021).

Поза Голлівудом Скеррітт також допомагав американським ветеранам долати психологічні травми через творчість та написання власних історій.

У нього залишилися дружина Джулі Токашікі, п'ятеро дітей, онуки та правнуки.

Не так давно стало відомо про смерть найстарішої голлівудської акторки.