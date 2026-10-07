Як повідомляє theguardian, за словами представника родини, акторка померла 6 жовтня від природних причин у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Її кар'єра розтягнулася на кілька поколінь Голлівуду: від чорно-білої класики 1950-х до "Повернення Супермена" у 2006 році.

Почала з Брандо – і одразу отримала "Оскар"

Сейнт народилася у 1924 році в Нью-Джерсі й спочатку працювала на радіо та телебаченні. Ще у 1949 році Life писав про молоду акторку, яка намагалася закріпитися в індустрії, припускаючи, що її ім'я одного дня може стати відомим усій країні.



Єва Марі Сейнт / Фото Getty images



Прорив стався після театральної постановки The Trip to Bountiful, де її помітив режисер Еліа Казан. Він запросив Сейнт на проби до драми "У порту" (On the Waterfront, 1954), де партнером акторки став Марлон Брандо.

Це була її перша велика роль у кіно – і вона одразу принесла їй премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану. Академія й досі вказує її серед переможниць за роль Еді Дойл.

Гічкок зробив із неї свою "ідеальну блондинку"

Ще одну культову роль Сейнт отримала у "На північ через північний захід" (North by Northwest, 1959) Альфреда Гічкока. Вона зіграла загадкову Єву Кендалл поруч із Кері Грантом.

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Гічкок особливо прискіпливо працював над її образом. Сама акторка згадувала, що режисера цікавило буквально все – зачіска, макіяж, помада, прикраси, рукавички й те, який вигляд вона матиме в кадрі.

Саме "На північ через північний захід" остаточно зробив Сейнт однією з найвпізнаваніших акторок класичного Голлівуду.

Вона сама пригальмувала кар'єру

Після стрімкого успіху Сейнт могла безперервно зніматися в Голлівуді, але у 1960-х свідомо скоротила кількість ролей, щоб більше часу проводити з родиною.

Втім, із кіно вона не зникла. Акторка знімалася у "Виході", "Гран-прі", працювала з Елізабет Тейлор, Річардом Бертоном, Ворреном Бітті та іншими великими зірками епохи.

У 1970–1980-х великих кіноролей стало менше, зате Сейнт багато працювала на телебаченні. У 1990 році вона отримала "Еммі" за мінісеріал ""Люди як ми.

Один із найприємніших поворотів у її пізній кар'єрі стався у 2006 році, коли Сейнт зіграла Марту Кент – прийомну матір Супермена. Її останньою екранною роллю стала поява у "Зимовій казці" 2014 року.

Разом із чоловіком прожила понад 60 років

У 1951 році Сейнт вийшла заміж за режисера й продюсера Джеффрі Гейдена. У пари народилося двоє дітей, а разом вони прожили до смерті Гейдена у 2016 році – понад шість десятиліть.

Єва Марі Сейнт прожила 102 роки і встигла побачити, як Голлівуд кілька разів повністю змінився – від студійної системи та чорно-білих драм до супергеройських блокбастерів.

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