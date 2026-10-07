Как сообщает The Guardian, по словам представителя семьи, актриса скончалась 6 октября от естественных причин в своем доме в Лос-Анджелесе. Ее карьера охватила несколько поколений Голливуда: от черно-белой классики 1950-х до "Возвращения Супермена" в 2006 году.

Начала с Брандо – и сразу получила "Оскар"

Сэйнт родилась в 1924 году в Нью-Джерси и сначала работала на радио и телевидении. Еще в 1949 году журнал Life писал о молодой актрисе, которая пыталась закрепиться в индустрии, предполагая, что ее имя однажды может стать известным всей стране.



Ева Мари Сент / Фото Getty Images



Прорыв произошел после театральной постановки "The Trip to Bountiful", где ее заметил режиссер Элия Казан. Он пригласил Сент на пробы в драму "В порту" (On the Waterfront, 1954), где партнером актрисы стал Марлон Брандо.

Это была ее первая большая роль в кино – и она сразу принесла ей премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Академия до сих пор указывает ее среди лауреаток за роль Эди Дойл.

Хичкок сделал из нее свою "идеальную блондинку"

Еще одну культовую роль Сент получила в фильме "На север через северо-запад" (North by Northwest, 1959) Альфреда Хичкока. Она сыграла загадочную Еву Кендалл рядом с Кэри Грантом.

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Хичкок особенно тщательно работал над ее образом. Сама актриса вспоминала, что режиссер интересовался буквально всем – прической, макияжем, помадой, украшениями, перчатками и тем, как она будет выглядеть в кадре.

Именно "На север через северо-запад" окончательно сделал Сент одной из самых узнаваемых актрис классического Голливуда.

Она сама притормозила карьеру

После стремительного успеха Сент могла бы непрерывно сниматься в Голливуде, но в 1960-х сознательно сократила количество ролей, чтобы больше времени проводить с семьей.

Впрочем, из кино она не исчезла. Актриса снималась в фильмах "Выход", "Гран-при", работала с Элизабет Тейлор, Ричардом Бертоном, Уорреном Битти и другими большими звездами той эпохи.

В 1970–1980-х больших киноролей стало меньше, зато Сент много работала на телевидении. В 1990 году она получила "Эмми" за мини-сериал "Люди, как мы".

Один из самых приятных поворотов в ее поздней карьере произошел в 2006 году, когда Сент сыграла Марту Кент – приемную мать Супермена. Ее последней экранной ролью стало появление в фильме "Зимняя сказка" 2014 года.

Вместе с мужем прожила более 60 лет

В 1951 году Сент вышла замуж за режиссера и продюсера Джеффри Хейдена. У пары родилось двое детей, а вместе они прожили до смерти Хейдена в 2016 году – более шести десятилетий.

Ева Мари Сент прожила 102 года и успела увидеть, как Голливуд несколько раз полностью изменился – от студийной системы и черно-белых драм до супергеройских блокбастеров.

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