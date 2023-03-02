Звезда "Веному 2" назвал Covid-19 чушью и выступил против "принудительной прививки"

Вуди Гаррельсон выступил против протоколов Covid-19 на съемочных площадках. Он назвал прививку от коронавируса абсурдной.

Во время нового интервью The New York Times актер высказался о правилах на съемочных площадках в связи с пандемией Covid-19. По словам Гаррельсона, никто не имеет права требовать, чтобы вас заставляли составлять анализы, носить маску и т.д.

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Вуди Гаррельсон выступил против протоколов Covid на съемочных площадках

The New York Times спросил Гаррельсона: "Что абсурдно в протоколах Covid-19?". "Тот факт, что они все еще продолжаются!" – ответил актер.

Я не думаю, что кто-то должен иметь право требовать, чтобы вас заставляли составлять анализы, носить маску и прививать через три года. Покончим с этой чепухой. Это несправедливо. Мне не нужно носить маску. Почему они должны? Почему они должны быть вакцинированы?

– продолжил он.

Гаррельсон подчеркнул, что он против "принудительной вакцинации" от Covid-19. "Это не свободная страна. И так уже три года. Пора останавливаться".

Вуди Гаррельсон – американский актер, ставший широко известным благодаря роли бармена в сериале Cheers. За ее исполнение награжден прайм-тайм премией Эмми (1989 год). Трижды был номинирован на премию Оскар в следующих категориях: "Лучшая мужская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана" за участие в картинах "Народ против Ларри Флинта", "Посланник" и "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури" соответственно. Кроме того, был представлен на премию Золотой глобус четыре раза и восемь раз на BAFTA.

Сыграл в таких кинолентах:

"Соло. Звездные Войны. История";

"Веном" ;

"разбойники с большой дороги";

"Мидвей";

"Поздравляем в Зомбиленде 2";

"Веном 2: Карнаж";

"треугольник печали";

"Человек из Торонто".

Вуди Гаррельсон в фильме "Веном 2" / Кинориум