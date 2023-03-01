Арнольд Шварценеггер в сериале сыграет роль шпиона ЦРУ по имени Люк. По сюжету он планирует уходить на пенсию, однако раскрывает семейную тайну и планы резко меняются.

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Netflix показал тизер комедийного боевика "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером

Арнольд Шварценеггер за свою легендарную карьеру имел множество культовых титулов, однако вы удивитесь – он никогда не участвовал в сериалах, то есть он никогда не был телезвездой.

В 2023 году Арнольд решил сыграть телевизионном проекте Fubar. Премьера нового комедийно-шпионского боевика состоится 25 мая на Netflix.

Куда бы я ни пошел, меня спрашивают, когда я снимусь в еще одном великом боевике типа "Правдивой лжи". Ну вот оно,

– сказал Шварценеггер.

Шварценеггер, также исполнительный продюсер шоу, играет Люка Бруннера, ветерана ЦРУ. Он изображает из себя обычного парня, а затем обнаруживает, что его дочь Эмма (Моника Барбаро) тоже годами работала под прикрытием. Когда их задачи сходятся, это опасное, но интересное столкновение отца и дочери, усложняет не только опасную глобальную миссию, но и их и так сложные отношения.

"FUBAR - это, безусловно, самый сюрреалистичный проект в моей карьере, - сказал шоураннер и исполнительный продюсер Ник Сантора. "Я вырос на фильмах Арнольда Шварценеггера - я просил у своего отца несколько долларов, чтобы пойти в кино и увидеть величайшую звезду в мир на большом экране. Поэтому я создал первый телевизионный проект для Арнольда, который невероятно увлекателен для меня".

Сериал означает, что вы получите большую дозу Арнольда на экране, чем когда-либо раньше. "Fubar наденет вам задницу и заставит вас смеяться – и не только в течение двух часов. Ты получишь целый сезон", – сказал Шварценеггер.

"Фубар" 2023: смотрите трейлер онлайн