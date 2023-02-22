На прошлой неделе украинцы продолжали просматривать фильм Райана Джонсона "Ножи наголо: Стеклянный лук", а в рейтинге сериалов неизменно остается "Венздей".
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Самые рейтинговые фильмы
Уже вторую неделю подряд первое место занимает романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. "К тебе или ко мне". Премьера фильма на Netflix состоялась в канун Дня святого Валентина – 10 февраля. По сюжету лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями и заглядывают в жизнь друг друга, однако это может разжечь любовь.
"К тебе или ко мне": смотрите трейлер фильма
Больше фильмов в рейтинге:
- "Любовь в квадрате";
- "Ваши и наши";
- "Ножи наголо: Стеклянный лук";
- "Несокрушимый дух";
- "Армия воров";
- "Красное сообщение";
- "Запах женщины";
- "Загадочное убийство".
Самые рейтинговые фильмы Netflix / Фото Netflix
Самые рейтинговые сериалы
Самым популярным сериалом в Украине на прошлой неделе был "Закон Лидии Поэт". В этой увлекательной исторической драме Лидия Поэт расследует убийства и вместе с тем борется за место в профессии. Основана на истории первой женщины в Италии, которая стала юристом.
"Закон Лидии Поэт": смотрите трейлер сериала
Больше сериалов в рейтинге:
- "Ты", 1 сезон;
- "Джинни и Джорджия", 2 сезон;
- "Ты", 2 сезон;
- "Незаконнорожденный сын и сам дьявол", 1 сезон;
- "Венздей", 1 сезон;
- "Ты", 3 сезон;
- "Агентство "Локвуд и Ко", 1 сезон;
- "Джинни и Джорджия", 1 сезон;
- "Девушка и космонавт", 1 сезон.
Самые рейтинговые сериалы Netflix / Фото Netflix