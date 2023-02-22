На прошлой неделе украинцы продолжали просматривать фильм Райана Джонсона "Ножи наголо: Стеклянный лук", а в рейтинге сериалов неизменно остается "Венздей".

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Самые рейтинговые фильмы

Уже вторую неделю подряд первое место занимает романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. "К тебе или ко мне". Премьера фильма на Netflix состоялась в канун Дня святого Валентина – 10 февраля. По сюжету лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями и заглядывают в жизнь друг друга, однако это может разжечь любовь.

"К тебе или ко мне": смотрите трейлер фильма

Больше фильмов в рейтинге:

  • "Любовь в квадрате";
  • "Ваши и наши";
  • "Ножи наголо: Стеклянный лук";
  • "Несокрушимый дух";
  • "Армия воров";
  • "Красное сообщение";
  • "Запах женщины";
  • "Загадочное убийство".


Самые рейтинговые фильмы Netflix / Фото Netflix

Самые рейтинговые сериалы

Самым популярным сериалом в Украине на прошлой неделе был "Закон Лидии Поэт". В этой увлекательной исторической драме Лидия Поэт расследует убийства и вместе с тем борется за место в профессии. Основана на истории первой женщины в Италии, которая стала юристом.

"Закон Лидии Поэт": смотрите трейлер сериала

Больше сериалов в рейтинге:

  • "Ты", 1 сезон;
  • "Джинни и Джорджия", 2 сезон;
  • "Ты", 2 сезон;
  • "Незаконнорожденный сын и сам дьявол", 1 сезон;
  • "Венздей", 1 сезон;
  • "Ты", 3 сезон;
  • "Агентство "Локвуд и Ко", 1 сезон;
  • "Джинни и Джорджия", 1 сезон;
  • "Девушка и космонавт", 1 сезон.


Самые рейтинговые сериалы Netflix / Фото Netflix