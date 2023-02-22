Минулого тижня українці продовжували переглядати фільм Раяна Джонсона "Ножі наголо: Скляна цибуля", а в рейтингу серіалів незмінно залишається "Венздей".

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Найрейтинговіші фільми

Вже другий тиждень поспіль перше місце посідає романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях – "До тебе чи до мене". Прем'єра фільму на Netflix відбулася напередодні Дня святого Валентина – 10 лютого. За сюжетом, найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями та зазирають у життя одне одного, однак це може розпалити кохання.

"До тебе чи до мене": дивіться трейлер фільму

Більше фільмів у рейтингу:

"Любов у квадраті";

"Ваші і наші";

"Ножі наголо: Скляна цибуля";

"Незламний дух";

"Армія злодіїв";

"Червоне повідомлення";

"Запах жінки";

"Загадкове вбивство".



Найрейтинговіші фільми Netflix / Фото Netflix

Найрейтинговіші серіали

Найпопулярнішим серіалом в Україні минулого тижня був "Закон Лідії Поет". У цій захопливій історичній драмі Лідія Поет розслідує вбивства й разом із тим виборює місце в професії. Засновано на історії першої жінки в Італії, яка стала юристкою.

"Закон Лідії Поет": дивіться трейлер серіалу

Більше серіалів у рейтингу:

"Ти", 1 сезон;

"Джинні і Джорджія", 2 сезон;

"Ти", 2 сезон;

"Незаконнонароджений син і сам диявол", 1 сезон;

"Венздей", 1 сезон;

"Ти", 3 сезон;

"Агенція "Локвуд і Ко", 1 сезон;

"Джинні і Джорджія", 1 сезон;

"Дівчина і космонавт", 1 сезон.



Найрейтинговіші серіали Netflix / Фото Netflix