Минулого тижня українці продовжували переглядати фільм Раяна Джонсона "Ножі наголо: Скляна цибуля", а в рейтингу серіалів незмінно залишається "Венздей".
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Найрейтинговіші фільми
Вже другий тиждень поспіль перше місце посідає романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях – "До тебе чи до мене". Прем'єра фільму на Netflix відбулася напередодні Дня святого Валентина – 10 лютого. За сюжетом, найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями та зазирають у життя одне одного, однак це може розпалити кохання.
"До тебе чи до мене": дивіться трейлер фільму
Більше фільмів у рейтингу:
- "Любов у квадраті";
- "Ваші і наші";
- "Ножі наголо: Скляна цибуля";
- "Незламний дух";
- "Армія злодіїв";
- "Червоне повідомлення";
- "Запах жінки";
- "Загадкове вбивство".
Найрейтинговіші фільми Netflix / Фото Netflix
Найрейтинговіші серіали
Найпопулярнішим серіалом в Україні минулого тижня був "Закон Лідії Поет". У цій захопливій історичній драмі Лідія Поет розслідує вбивства й разом із тим виборює місце в професії. Засновано на історії першої жінки в Італії, яка стала юристкою.
"Закон Лідії Поет": дивіться трейлер серіалу
Більше серіалів у рейтингу:
- "Ти", 1 сезон;
- "Джинні і Джорджія", 2 сезон;
- "Ти", 2 сезон;
- "Незаконнонароджений син і сам диявол", 1 сезон;
- "Венздей", 1 сезон;
- "Ти", 3 сезон;
- "Агенція "Локвуд і Ко", 1 сезон;
- "Джинні і Джорджія", 1 сезон;
- "Дівчина і космонавт", 1 сезон.
Найрейтинговіші серіали Netflix / Фото Netflix