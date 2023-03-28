"Проблема в деньгах": Влад Никитюк предположил, почему СТБ хотел выпустить сериал с россиянином

Известный актер театра и кино Влад Никитюк возмущен недавним скандалом вокруг СТБ. Он считает, что россияне не имеют никакого права ни сниматься в украинских проектах, ни приезжать в Украину.

Также актер назвал вероятную причину, почему авторы сериала "Последнее письмо любимого" пытались выпустить его в телеэфир. По словам Влада, проблема в деньгах, передает 24 Канал.

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Влад Никитюк предположил, почему СТБ хотели выпустить сериал с россиянином

В интервью изданию УНИАН, актер рассказал, как "несколько месяцев назад шутил, что, возможно, кто-то, не дай Бог, додумается "черный квадрат" налепить на участвующих в сериалах рашистов".

Так они додумались сделать дипфейк. СТБ – возможно все. Я думаю, что пока идет полномасштабная война, подобных вещей априори быть не может. А те, кто это делают, должны нести наказание как предатели.

Актер считает, что "вся же проблема в деньгах. Они уложились и хотят что-нибудь заработать. Но ведь не такой ценой".

Влад Никитюк / Фото с инстаграма актера

Как Влад относится к "хорошим россиянам"

Влад Никитюк – украинский актер, до полномасштабного вторжения России в Украину, снимался во многих украинских фильмах и сериалах, в том числе с россиянами. После 24 февраля актер, как и все остальные известные люди, пытался писать русским коллегам, рассказывал правду о войне. Однако адекватного ответа не получил.

"Было только два человека, которых я не разгадал, относился к ним с уважением и доверием, но когда и они оказались Z – зомби, это перевернуло все в моей голове. Горько было понять, что все время мы работали с настоящими лицемерами. С тех пор я не хотел ни с кем из них общаться. Возможно, я только разбил бы им лицо при случае, а так... больше ничего не интересует", – поделился актер.

Также Влад дополнил, чтобы быстрее одержать нашу победу, нам не нужно тратить время на сравнение, кто насколько из россиян хорош.