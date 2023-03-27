В своем инстаграме он отметил, что получил от подписчиков немало сообщений о сериале СТБ, в котором заменили лицо российского актера. Сначала он подумал, что это шутка, а потом путинист даже решил насмехаться над этой ситуацией.

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Российский актер Прохор Дубравин отреагировал на скандал с СТБ

"Несколько дней назад подписчица отправила скриншот с текстом: "Сейчас в Украине выходит новый сериал, и там главный актер похож на вас, но что-то там с лицом непонятно", – написал Дубравин.

Посмотрел. Да, с лицом там действительно было что-то непонятное. Ну, думаю я, ракурс неудачен, сомкнулся еще, но ведь это я снимался. А сегодня утром друзья присылают скриншот ленты новостей с заголовком: "СТБ" в новом сериале заменил лицо российского актера Дубровина на украинца", и все становится на свои места, – отметил он.

Прохор Дубравин отреагировал на скандал с СТБ / Скриншот

"Ну что сказать… Очень жаль, что договорились с лицом Дмитрия Саранскива, а не с лицом Брэда Питта", – надругался любитель Путина.

Что известно о скандале вокруг СТБ

27 марта на телеканале СТБ выйдет новое шоу с названием "Последнее письмо любимого". Одну из главных ролей в этом сериале должен был исполнить российский актер Прохор Дубравин, публично поддерживающий войну России против Украины. Чтобы избежать скандалов и разрешить выпуск мелодрамы на телевидение, авторы решили заменить лицо россиянина. Сериал не переснимали заново, очевидно, для сохранения бюджета и запланированной даты премьеры. Оказалось, что лицо Прохора Дубравина заменили на Дмитрия Саранскива.

В сериале СТБ "Последнее письмо любимого" снялся россиянин Прохор Дубравин / Скриншот анонса

Как известно, Прохор Дубравин очень много снимался в Украине, однако после вторжения ни слова не обмолвился о войне. На своей странице в соцсети он поздравляет россиян с днем победы.

Украинская актриса Елена Светлицкая поделилась, что когда-то работала с этим актером на одной площадке и очень хорошо помнит его нарративы о Путине. "Он им восхищался, поддерживал аннексию Крыма и говорил, что лучшего президента для россиян не желать", – сказала она.