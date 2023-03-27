У своєму інстаграмі він зазначив, що отримав від підписників чимало повідомлень про серіал СТБ, в якому замінили обличчя російського актора. Спершу він подумав, що це жарт, а потім путініст навіть вирішив поглузувати з цієї ситуації.

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Російський актор Прохор Дубравін відреагував на скандал з СТБ

"Кілька днів тому підписниця надіслала скриншот з текстом: "Зараз в Україні виходить новий серіал, і там головний актор схожий на вас, але щось там з обличчям незрозуміле", – написав Дубравін.

Подивився. Так, з обличчям там справді було щось незрозуміле. Ну, думаю я, ракурс невдалий, стулився ще, але це ж я знімався. А, сьогодні вранці друзі надсилають скриншот стрічки новин із заголовком: "СТБ" у новому серіалі замінив обличчя російського актора Дубровіна на українця", і все стає на свої місця, – зазначив він.

Прохор Дубравін відреагував на скандал з СТБ / Скриншот його допису

"Ну що сказати… Дуже шкода, що домовилися з особою Дмитра Сарансківа, а не з особою Бреда Пітта", – поглумився любитель Путіна.

Що відомо про скандал довкола СТБ

27 березня на телеканалі СТБ вийде нове шоу з назвою "Останній лист коханого". Одну з головних ролей у цьому серіалі мав виконати російський актор Прохор Дубравін, який публічно підтримує війну Росії проти України. Щоб уникнути скандалів та дозволити випуск мелодрами на телебачення, автори вирішили замінити обличчя росіянина. Серіал не перезнімали заново, очевидно, для збереження бюджету та через заплановану дату прем’єри. Виявилося, що лице Прохора Дубравіна замінили на Дмитра Сарансківа.

У серіалі СТБ "Останній лист коханого" знявся росіянин Прохор Дубравін / Скриншот анонсу

Як відомо, Прохор Дубравін дуже багато знімався в Україні, однак після вторгнення жодним словом не обмовився про війну. На своїй сторінці в соцмережі він вітає росіян з днем перемоги.

Українська акторка Олена Світлицька поділилася, що колись працювала з цим актором на одному майданчику і дуже добре пам’ятає його наративи про Путіна. "Він ним захоплювався, підтримував анексію Криму і казав, що кращого президента для росіян годі й бажати", – сказала вона.