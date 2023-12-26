Доигрался: актера сериала "Слово пацана" арестовали за подозрение в убийстве

Актеру Сергею Базанову из российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" светит суд в Москве. Его обвиняют в убийстве бизнесмена.

Об этом сообщили российские СМИ. Узнайте в материале в убийстве кого обвиняют актера и почему просмотр этого сериала опасен для украинских зрителей.

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В Москве арестовали актера сериала "Слово пацана": его подозревают в убийстве

Сергей Базанов обвиняется в убийстве бизнесмена в 2011 году. Речь идет об предпринимателе Александре Дзабиевым. Актер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал одним из двух человек, подозреваемых в этом преступлении. По поводу другого – информация неизвестна.

12 лет назад четверо неизвестных напали на Дзабиева в Большом Полуярославском переулке и попытались выхватить у него сумку с 900 тысяч долларов. Предприниматель сопротивлялся, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, после чего похитили деньги и скрылись.

– говорится в российских СМИ.

Госпитализация не помогла бизнесмену, и он скончался. Автомобиль, которым пользовались нападавшие, в дальнейшем был обнаружен недалеко от места преступления.

Российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" – популярен в Украине: почему это опасно

Украинские пользователи активно пересматривают российский сериал, несмотря на великую войну в Украине. Более того, скандальная блоггерша Анна Алхим, которая называет себя "лидером мыслей" также пропагандирует враждебный контент.

На самом же деле сериал несет большую угрозу для украинцев, потребляющих этот продукт. Лента служит источником российской пропаганды, рассказывая в романтизированной форме о бандитских драках и инцидентах, происходивших в 1990-х годах, в том числе об ограблениях, столкновениях с правоохранительными органами и уголовных действиях.

На протяжении практически двух лет идет полномасштабная война. В Украине появляется много высококачественного украиноязычного контента. Однако, несмотря на это, украинцы не отказываются от пересмотра того, что создает страна-агрессор.

И пока на украинские села, города, школы, садики и больницы летят российские ракеты, пока в российских сериалах снимаются убийцы, украинский зритель пропагандирует этот враждебный контент и выводит в тренды их музыку и ленты.