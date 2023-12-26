Про це повідомили російські ЗМІ. Дізнайтесь в матеріалі у вбивстві кого обвинувачують актора та чому перегляд цього серіалу є небезпечним для українських глядачів.

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У Москві заарештували актора серіалу "Слово пацана": його підозрюють у вбивстві

Сергія Базанова звинувачують у вбивстві бізнесмена у 2011 році. Йдеться про підприємця Олександра Дзабієва. Актор серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті" став одним із двох осіб, яких підозрюють у цьому злочині. Щодо іншого – наразі інформація невідома.

12 років тому четверо невідомих напали на Дзабієва у Великому Полуярославському провулку і спробували вихопити у нього сумку з 900 тисячами доларів. Підприємець чинив опір, але нападники поранили його в голову з пістолета, після чого викрали гроші й зникли

– йдеться у російських ЗМІ.

Госпіталізація не допомогла бізнесменові, і він помер. Автомобіль, яким користувалися нападники, надалі був виявлений неподалік від місця злочину.

Російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті" – популярний в Україні: чому це небезпечно

Українці активно переглядають російський серіал, попри велику війну в Україні. Ба більше, скандальна блогерка Анна Алхім, яка називає себе "лідером думок" також пропагує ворожий контент.

Насправді ж, серіал несе неабияку загрозу для українців, які споживають цей продукт. Стрічка служить джерелом російської пропаганди, розповідаючи у романтизованій формі про бандитські бійки та інциденти, що відбувалися в 1990-х роках, зокрема про пограбування, стикання з правоохоронними органами та кримінальні дії.

Впродовж практично двох років триває повномасштабна війна. В Україні з'являється багато високоякісного україномовного контенту. Та, попри це, українці не відмовляються від перегляду того, що створює країна-агресор.

І поки на українські села, міста, школи, садочки та лікарні летять російські ракети, поки в російських серіалах знімаються вбивці, український глядач пропагує цей ворожий контент і виводить в тренди їхню музику та стрічки.