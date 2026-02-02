И годы им не помеха: известные актерские пары с большой разницей в возрасте

Большая разница в возрасте в парах сегодня уже не новость, а обыденная вещь. В обществе приспособились к тому, что цифры – это не то, на что нужно обращать внимание.

И все же любопытство остается, когда эта тема имеет отношение к известным людям. 24 Канал предлагает узнать об известных голливудских парах, для которых возраст не стал препятствием в любви.

Актерские пары с большой разницей в возрасте

Марк Энтони (56 лет) и Надя Феррейра (26 лет)

Разница в возрасте – 30 лет.

Актер женился на модели 28 января 2023 года в Майами. Для Энтони это уже четвертый брак. В июне того же года у супругов родился сын Марко, а уже в январе этого года стало известно, что Феррейра снова беременна.

Марк Энтони и Надя Феррейра / Фото Getty images

Роберт Де Ниро (81 год) и Тиффани Чен (46 лет)

Разница в возрасте – 35 лет.

Известный голливудский актер уже некоторое время находится в отношениях с тренером по боевым искусствам, которая также совмещает продюсерство. В апреле 2023 года родился седьмой ребенок Де Ниро – дочь Джиа Вирджиния. В прессе писали, что Тиффани говорила с актером о женитьбе, однако тот отказался якобы из-за негативного опыта предыдущих браков.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен / Фото Getty images

Тильда Суинтон (64 года) и Сандро Копп (47 лет)

Разница в возрасте – 17 лет.

Британская актриса уже давно в отношениях с художником Сандро Коппом, с которым познакомилась на съемках "Хроники Нарнии". Для понимания, они вместе 20 лет, однако точно не спешат узаконивать свои отношения. Кроме того, Тильда и так воспитывает двух детей-близнецов, которых родила от шотландского художника Джона Патрика Бирна. Что интересно, ее бывший был старше на 20 лет.

Тильда Суинтон и Сандро Копп / Фото Getty images

Хелена Бонэм Картер (59 лет) и Рэй Голмбо (37 лет)

Разница в возрасте – 22 года.

С 2018 года британская актриса находится в отношениях с историком искусства. Они познакомились на свадьбе, однако свой союз почему-то не узаконивают.

До этого Хелена была в отношениях с режиссером Тимом Бертоном, от которого родила двоих детей. Однако и здесь Картер не пошла под венец и этому есть объяснение от нее самой.

Я никогда не выходила замуж, потому что не могу честно дать такое обещание – я просто не думаю, что это полезно,

– сказала актриса в подкасте Fashion Neurosis with Bella Freud.

Хелена Бонэм Картер и Рэй Голбмо / Фото Getty images

Деннис Квейд (71 год) и Лаура Савуа (35 лет)

Разница в возрасте – 37 лет.

Эта пара познакомилась в 2019 году, а уже в 2020 сыграла свадьбу. Это была частная церемония в Санта-Барбаре. Несмотря на то, что разница в возрасте между супругами довольно большая, они уверяют, что очень счастливы вместе и всегда поддерживают друг друга.

У Денниса и Лауры нет общих детей, однако они основали продюсерскую компанию.

Деннис Квейд и Лаура Савуа / Фото Getty images

Аль Пачино (85) и Нур Альфаллах (31 год)

Разница в возрасте – 54 года.

Голливудский актер не так давно был в отношениях с продюсером Нур. В июне 2023 года у пары родился сын Роман. Интересно, что Пачино никогда в своей жизни не женился, поэтому и на этот раз не нарушил своего предубеждения относительно брака.

В 2024 году актер сообщил, что они с Нур разошлись, однако поддерживают дружеские отношения ради сына.

Аль Пачино и Нур Альфаллах / Фото Getty images

Интересно, что звезда "Крестного отца" не единственный в Голливуде, кто до сих пор не женился. Вот список заядлых холостяков, которые совсем не спешат под венец.