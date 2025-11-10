Голливудские актеры без Оскара: кто никогда не получал престижной награды

Фильмы с их ролями собирают полные залы, они имеют миллионы поклонников по всему миру, но до сих пор остаются без самой престижной награды в кино – Оскара. Этот факт поражает, ведь трудно представить, что Джонни Депп или Кира Найтли не заслужили главную статуэтку Голливуда.

Поклонники этих актеров давно задают вопрос: "А почему так?" Однако ответ здесь дать очень трудно. Узнавайте в материале 24 Канала, какие голливудские актеры до сих пор без Оскара.

Какие голливудские звезды никогда не получали Оскар?

Джонни Депп

Мы уже упоминали, что мастер перевоплощений никогда не держал в руках Оскар. За всю карьеру Джонни Деппа номинировали всего три раза – за картины "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Волшебная страна" и "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины"".

Но сам актер не слишком озабочен таким развитием событий.

Джонни Депп в фильме "Пираты Карибского моря" / Кадр из фильма

Брэдли Купер

Мужчину номинировали на Оскар не только за актерскую игру, но и за сценарий и режиссера. Его имя было 12 раз в номинациях, начиная с 2013 года. Однако ни разу Брэдли Купер так и не победил.

Возможно, на голливудскую звезду впереди ждет особая работа в кино, которая принесет долгожданную награду.

Брэдли Купер в фильме "Мой парень – псих" / Кадр из фильма

Марго Робби

У актрисы уже есть несколько сыгранных ролей, которые принесли ей настоящую славу. Стоит вспомнить лишь Харли Квинн из "Отряда самоубийц" или Барби из одноименного фильма. За свою карьеру Марго Робби трижды номинировали на Оскар, однако победы звезда так и не получила.

Но, видимо, ей волноваться не стоит, ведь впереди еще очень много ролей.

Марго Робби в фильме "Отряд самоубийц" / Кадр из фильма

Кира Найтли

Несмотря на то, что Кира Найтли начала актерскую карьеру еще в детские годы, она до сих пор ни разу не получила самую престижную награду в сфере кино. За все время ее номинировали всего два раза – за роль в фильмах "Гордость и предубеждение" и "Игра в имитацию".

Кира Найтли в фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" / Кадр из фильма

Сирша Ронан

31-летнюю актрису номинировали аж четыре раза на Оскар – два – за лучшую женскую роль за фильмы "Бруклин" (2016) и "Леди Берд" (2018), еще один – за лучшую женскую роль за фильм "Маленькие женщины" (2020) и за лучшую женскую роль второго плана за фильм "Искупление" (2008). Но, как известно, статуэтку девушка не получила.

Сирша Ронан в фильме "Маленькие женщины" / Кадр из фильма

Хелена Бонэм Картер

Актриса, сыгравшая невероятные роли в кино, только два раза была в списке номинантов на Оскар за фильмы "Крылья голубки" и "Король говорит!" Трудно представить, что Хелена, которая запомнилась ролью Белатрисы Лестранж в "Гарри Поттере", до сих пор без статуэтки на своей полочке.

Хелена Бонэм Картер в фильме "Гарри Поттер: Смертельные реликвии" / Кадр из фильма

А недавно мы рассказывали, какие фильмы получили больше всего Оскаров в истории кино.