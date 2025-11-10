Голлівудські актори без Оскара: хто ніколи не отримував престижної нагороди
- Джонні Депп, Бредлі Купер, Марго Роббі, Кіра Найтлі, Сірша Ронан та Гелена Бонем Картер – актори, які ніколи не отримували Оскар, хоча були номіновані кілька разів.
- Попри відсутність нагород, ці актори мають велику популярність та визнання за свої ролі у кіно.
Фільми з їхніми ролями збирають повні зали, вони мають мільйони шанувальників по всьому світу, але досі залишаються без найпрестижнішої нагороди у кіно – Оскара. Цей факт вражає, адже важко уявити, що Джонні Депп чи Кіра Найтлі не заслужили на головну статуетку Голлівуду.
Шанувальники цих акторів давно ставлять запитання : "А чому так?" Однак відповідь тут дати дуже важко. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, які голлівудські актори досі без Оскара.
Також дивіться Якщо не сподобався "Відьмак": кримінальна драма на Netflix, яку дивляться українці
Які голлівудські зірки ніколи не отримували Оскар?
Джонні Депп
Ми уже згадували, що майстер перевтілень ніколи не тримав у руках Оскар. За всю кар'єру Джонні Деппа номінували всього три рази – за картини "Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт", "Чарівна країна" і "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини"".
Та сам актор не надто переймається таким розвитком подій.
Іноді хочеться відчути себе героєм улюбленого фільму. Здається, що це нереально, але насправді це можливо із Favbet. Тут можна відчути смак перемоги, але важливо бути відповідальним.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.
Бредлі Купер
Чоловіка номінували на Оскар не тільки за акторську гру, а й за сценарій та режисеру. Його ім'я було 12 разів у номінаціях, починаючи з 2013 року. Однак жодного разу Бредлі Купер так і не переміг.
Можливо, на голлівудську зірку попереду чекає особлива робота у кіно, яка принесе довгоочікувану нагороду.
Марго Роббі
В акторки вже є декілька зіграних ролей, які принесли їй справжню славу. Варто згадати лиш Харлі Квін із "Загону самогубць" або Барбі з однойменного фільму. За свою кар'єру Марго Роббі тричі номінували на Оскар, однак перемоги зірка так і не отримала.
Та, мабуть, їй хвилюватись не варто, адже попереду ще дуже багато ролей.
Кіра Найтлі
Попри те, що Кіра Найтлі розпочала акторську кар'єру ще у дитячі роки, вона досі жодного разу не отримала найпрестижнішу нагороду у сфері кіно. За весь час її номінували всього два рази – за роль у фільмах "Гордість і упередження" та "Гра в імітацію".
Сірша Ронан
31-річну акторку номінували аж чотири рази на Оскар – два – за найкращу жіночу роль за фільми "Бруклін" (2016) та "Леді Бьорд" (2018), ще один – за найкращу жіночу роль за фільм "Маленькі жінки" (2020) та за найкращу жіночу роль другого плану за фільм "Спокута" (2008). Та, як відомо, статуетку дівчина не отримала.
Гелена Бонем Картер
Акторка, які зіграла неймовірні ролі у кіно, лише два рази була у списку номінантів на Оскар за фільми "Крила голубки" та "Король говорить!" Важко уявити, що Гелена, яка запам'яталась роллю Белатриси Лестранж у "Гаррі Поттері", досі немає статуетки на своїй поличці.
А нещодавно ми розповідали, які фільми здобули найбільше Оскарів в історії кіно.