Ролик появился в инстаграм-странице Netflix.ua. В материале узнаете, что сказали исполнители ролей Бенедикта и Софи Бек.

Советуем На Netflix состоялась премьера 4 сезона самого ожидаемого сериала 2026 года – "Бриджертоны"

Что сказали звезды "Бриджертонов" в видеоролике к украинцам?

Люк Томпсон, которого мы уже четвертый сезон подряд видим в роли Бенедикта Бриджертона, и Ерин Ха, которая появится в роли Софи Бек, записали видеообращение к украинцам. Они призвали украинских поклонников просматривать четвертый сезон, на который так долго ждали зрители.

Лента уже доступна на стриминговой платформе Netflix. Правда, состоялась премьера только части четвертого сезона, а остальные эпизоды выйдут 26 февраля 2026 года.

В комментариях уже можно прочитать огромное количество отзывов от украинцев, которые с нетерпением ждали премьеру и уже начали просмотр новейших эпизодов.

На чем сосредоточится 4 сезон "Бриджертонов"?

Не секрет, что каждый сезон сериала "Бриджертоны" сосредотачивается на новой истории любви кого-то из известной семьи. В четвертом сезоне мы увидим, как будут складываться отношения Бенедикта Бриджертона. Известно, что он познакомится на балу-маскараде с Софи Бек, или, как ее еще называют, Дамой в серебряном.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

Но не все будет настолько легко и просто, поэтому, просмотрев сериал, вы сможете окунуться во все те проблемы и трудности, которые предстанут перед героями, и увидите, удастся ли им дойти до счастливого финала.