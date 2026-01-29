Ролик з'явився в інстаграм-сторінці Netflix.ua. У матеріалі дізнаєтеся, що сказали виконавці ролей Бенедикта та Софі Бек.

Радимо На Netflix відбулася прем'єра 4 сезону найочікуванішого серіалу 2026 року – "Бріджертони"

Що сказали зірки "Бріджертонів" у відеоролику до українців?

Люк Томпсон, якого ми вже четвертий сезон поспіль бачимо в ролі Бенедикта Бріджертона, та Єрін Ха, яка з'явиться в ролі Софі Бек, записали відеозвернення до українців. Вони закликали українських прихильників переглядати четвертий сезон, на який так довго чекали глядачі.

Стрічка вже доступна на стримінговій платформі Netflix. Щоправда, відбулася прем'єра лише частини четвертого сезону, а решта епізодів вийдуть 26 лютого 2026 року.

У коментарях уже можна прочитати величезну кількість відгуків від українців, які з нетерпінням чекали прем'єру та вже розпочали перегляд найновіших епізодів.

Дивіться також, як виглядають актори "Бріджертонів" у реальному житті – за посиланням.

На чому зосередиться 4 сезон "Бріджертонів"?

Не секрет, що кожен сезон серіалу "Бріджертони" зосереджується на новій історії кохання когось із відомої родини. У четвертому сезоні ми побачимо, як складатимуться стосунки Бенедикта Бріджертона. Відомо, що він познайомиться на балу-маскараді з Софі Бек, або, як її ще називають, Дамою у срібному.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

Та не все буде настільки легко й просто, тож, переглянувши серіал, ви зможете зануритися у всі ті проблеми та труднощі, які постануть перед героями, і побачите, чи вдасться їм дійти до щасливого фіналу.