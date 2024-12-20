Как изменились герои культового фильма "Один дома": фотосравнение

"Один дома" – это культовый семейный фильм 1990 года, который стал настоящей рождественской комедией. Эта лента давно получила статус классики, и каждый год ее включают в списки фильмов, которые обязательно пересматривают во время зимних праздников. Она завоевала сердца зрителей во всем мире, а герои фильма стали настоящими иконами праздничного кино.

С момента премьеры прошло уже много лет, но фильм не теряет своей популярности, а его сцены и диалоги стали частью праздничной традиции для многих. В материале узнаете, как изменились главные герои этой культовой ленты. От маленького мальчика Кевина, который с отвагой противостоял ворам, до других персонажей, которые так или иначе оставили след в сердцах зрителей.

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Как изменились актеры фильма "Один дома"

Маколей Калкин

В фильме "Один дома" Маколей Калкин сыграл роль Кевина Маккаллистера, младшего сына семьи Маккаллистеров.



Маколей Калкин в фильме "Один дома" / Кадр из фильма

Кевин случайно остается дома на Рождество, когда его семья отправляется в отпуск. Оставшись один, он должен защитить свой дом от двух несчастных воров, используя смекалку и причудливые ловушки. Эта роль принесла Маколею Калкину всемирную славу и сделала его одним из самых узнаваемых детских актеров 1990-х годов.

Кэтрин О'Хара

В фильме "Один дома" Кэтрин О'Хара сыграла роль Кейт Маккаллистер, матери главного героя Кевина.



Кэтрин О'Хара в фильме "Один дома" / Кадр из фильма

В фильме она – это заботливая, но растерянная мать, которая очень переживает из-за того, что забыла сына дома, когда вся семья уехала на отпуск в Париж.

Девин Ретрей

В фильме "Один дома" Девин Ретрей сыграл роль Базза Маккаллистера.



Девин Ретрей в фильме "Один дома" / Кадр из фильма

Актер играет роль старшего брата Кевина. Базз – это парень, который часто дразнит и издевается над Кевином, считая его маленьким и неуклюжим. Он также является одним из главных персонажей, который создает для Кевина определенные трудности в их отношениях до того, как брат останется дома сам.



Девин Ретрей / Фото из инстаграма актера

Киран Калкин

В фильме "Один дома" Киран Калкин сыграл роль Мацса Маккаллистера, одного из братьев главного героя Кевина.



Киран Калкин в фильме "Один дома" / Кадр из фильма

Мацс – это один из членов большой семьи Маккаллистеров, который не имеет значительной роли в сюжете, но его персонаж является частью семейной динамики. Он выступает как один из детей, находящихся в доме, когда семья готовится к поездке, и даже помогает создать атмосферу хаоса, что приводит к тому, что Кевин оказывается дома сам.

Анджела Геталс

В фильме "Один дома" Анджела Геталс сыграла роль Линды, одной из двоюродных сестер Кевина Маккаллистера. Линда – одна из многочисленных родственников, собирающихся в доме Маккаллистеров перед их отъездом в Париж.



Анджела Геталс в фильме "Один дома" / Кадр из фильма

Она появляется в сценах, где показана большая суета в семье, когда все готовятся к поездке. Хотя ее роль в фильме не является основной, Линда является частью большой семьи, что способствует комической атмосфере и хаосу, что возникает перед тем, как Кевин оказывается сам дома.

"Один дома" – это фильм, который стал частью праздничной традиции для многих семей во всем мире. Его просмотр на Рождество или в новогодние праздники уже давно стал ритуалом, который объединяет поколения. Лента создает атмосферу тепла, радости и смеха, что идеально подходит для праздничных дней.