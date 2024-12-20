З моменту прем'єри пройшло вже багато років, але фільм не втрачає своєї популярності, а його сцени та діалоги стали частиною святкової традиції для багатьох. У матеріалі дізнаєтесь, як змінилися головні герої цієї культової стрічки. Від маленького хлопчика Кевіна, який із відвагою протистояв злодіям, до інших персонажів, які так чи інакше залишили слід у серцях глядачів.

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Як змінились актори фільму "Сам удома"

Маколей Калкін

У фільмі "Сам удома" Маколей Калкін зіграв роль Кевіна Маккаллістера, молодшого сина сім'ї Маккаллістерів.



Маколей Калкін у фільмі "Сам удома" / Кадр із фільму

Кевін випадково залишається вдома на Різдво, коли його сім'я вирушає у відпустку. Залишившись один, він має захистити свій дім від двох нещасних злодіїв, використовуючи кмітливість і вигадливі пастки. Ця роль принесла Маколею Калкіну всесвітню славу і зробила його одним із найбільш впізнаваних дитячих акторів 1990-х років.

Кетрін О'хара

У фільмі "Сам удома" Кетрін О'Хара зіграла роль Кейт Маккаллістер, матері головного героя Кевіна.



Кетрін О'хара у фільмі "Сам удома" / Кадр із фільму

У фільмі вона – це турботлива, але розгублена мати, яка дуже переживає через те, що забула сина вдома, коли вся родина поїхала на відпустку до Парижа.

Девін Ретрей

У фільмі "Сам удома" Девін Ретрей зіграв роль Базза Маккаллістера.



Девін Ретрей у фільмі "Сам удома" / Кадр із фільму

Актор грає роль старшого брата Кевіна. Базз – це хлопець, який часто дражнить і знущається з Кевіна, вважаючи його малим і незграбним. Він також є одним із головних персонажів, який створює для Кевіна певні труднощі в їхніх стосунках до того, як брат залишиться вдома сам.



Девін Ретрей / Фото з інстаграму актора

Кіран Калкін

У фільмі "Сам удома" Кіран Калкін зіграв роль Мацса Маккаллістера, одного з братів головного героя Кевіна.



Кіран Калкін у фільмі "Сам удома" / Кадр із фільму

Мацс – це один із членів великої родини Маккаллістерів, який не має значної ролі у сюжеті, але його персонаж є частиною сімейної динаміки. Він виступає як один з дітей, що перебувають в будинку, коли сім'я готується до поїздки, і навіть допомагає створити атмосферу хаосу, що призводить до того, що Кевін опиняється вдома сам.

Анджела Ґеталс

У фільмі "Сам удома" Анджела Ґеталс зіграла роль Лінди, однієї з двоюрідних сестер Кевіна Маккаллістера. Лінда – одна з численних родичів, що збираються в будинку Маккаллістерів перед їх від'їздом у Париж.



Анджела Ґеталс у фільмі "Сам удома" / Кадр із фільму

Вона з'являється в сценах, де показана велика метушня в родині, коли всі готуються до поїздки. Хоча її роль у фільмі не є основною, Лінда є частиною великої родини, що сприяє комічній атмосфері та хаосу, що виникає перед тим, як Кевін опиняється сам удома.

"Сам удома" – це фільм, який став частиною святкової традиції для багатьох сімей у всьому світі. Його перегляд на Різдво чи в новорічні свята вже давно став ритуалом, який об'єднує покоління. Стрічка створює атмосферу тепла, радості та сміху, що ідеально підходить для святкових днів.