Це захоплива історія розповідає про молодих хлопців та дівчат, які обрали для себе шлях захисників кордонів. Вони готові пройти через усі труднощі та випробування, щоб захистити свою країну від зовнішніх загроз.

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На Netflix вийшов серіал "Прикордонники": про що сюжет

Сюжет серіалу "Прикордонники" розгортається у вересні 2021 року, за пів року до початку повномасштабної війни з Росією.

У центрі історії – група молодих хлопців і дівчат з різних куточків України, які з різних причин вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України. Одні продовжують сімейну традицію, інші приєднуються до служби, слідуючи за шкільними друзями, а дехто приймає це рішення після проходження строкової служби, прагнучи здобути нові навички й знайти свій шлях у житті.

Ці молоді люди мають різні мотивації, але всіх їх об'єднує прагнення стати частиною важливої й відповідальної справи – захисту кордонів рідної країни. Кожен із них має свої переживання, страхи та надії, адже попереду їх чекають серйозні випробування.

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер серіалу

Наставник курсантів, герой АТО Іван Криницький, який знає, що таке війна, використовує власну методику, щоб підготувати новачків до реальних боїв і перетворити їх на справжніх бойових офіцерів. Його підхід поєднує дисципліну, мужність і глибоке розуміння людської психології. Криницький не тільки вчить військовим тактикам, але й намагається формувати у курсантів відчуття єдності та відповідальності.

"Прикордонники" – перший на телебаченні вітчизняний серіал про українських курсантів, створений за підтримки Національної академії Державної прикордонної служби України.

Серіал зображує не тільки військовий вишкіл, але й складні людські стосунки, внутрішні переживання героїв, а також боротьбу з зовнішніми загрозами. Це серіал, який надихає, мотивує і показує, як важливо бути готовим до викликів часу і стати справжнім патріотом своєї країни.